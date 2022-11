4 conseils pour des cheveux plus épais et plus forts !

Des cheveux longs, forts et sains, c’est ce que toutes les femmes recherchent. En général, cinq facteurs sont responsables de la santé des cheveux : la nutrition, le niveau de stress, les conditions médicales, l’âge et la génétique. Si vous souhaitez avoir des cheveux soyeux, épais et plus forts, voici quelques conseils simples pour faire pousser des cheveux plus épais et plus forts.

Adoptez une alimentation saine et faites régulièrement des exercices

Une bonne alimentation est essentielle à la santé des cheveux. Pour que vos cheveux restent brillants et éclatants, adoptez un régime équilibré composé de protéines, de vitamine B, de fer et de zinc. Les protéines contribuent à la formation de kératine dans vos cheveux, ce qui les renforce de la racine à la pointe. La vitamine B favorise la production de mélanine, qui est responsable de la coloration de vos cheveux. Le fer est indispensable à la production des globules rouges qui transportent l’oxygène jusqu’aux follicules pileux, tandis que le zinc contribue à renforcer les membranes cellulaires et à prévenir les cassures aux extrémités de vos mèches.

Quant à l’activité physique, elle stimule le flux sanguin vers le cuir chevelu, augmentant la circulation et encourageant l’absorption d’oxygène par les follicules, ce qui contribue à renforcer la croissance des cheveux.

Utilisez un produit épaississant pour cheveux et des compléments capillaires

Si vos cheveux sont naturellement fins, vous pouvez envisager d’utiliser un produit épaississant. Ces produits contiennent des substances spécialement conçues pour rendre vos cheveux plus épais et plus volumineux. Vous pouvez trouver ces produits dans le rayon des soins capillaires de la plupart des magasins. Ils existent sous différentes formes : spray, mousse, gel, crème et mousse. Choisissez celui qui vous convient le mieux en fonction du type de cheveux que vous avez.

La façon la plus efficace d’utiliser un produit épaississant est de l’appliquer juste après avoir lavé vos cheveux. Cela permet aux produits chimiques et aux ingrédients de bien pénétrer dans les mèches et de leur donner plus de volume.

Les compléments capillaires sont un autre excellent moyen d’améliorer la santé de vos cheveux. Ils fournissent les nutriments essentiels dont votre corps a besoin pour produire des cheveux sains, en testant le nutrafollic, vous constaterez que ce complément capillaire fait partie des meilleurs du marché. L’huile de poisson contient des acides gras oméga-3, qui peuvent aider à réduire l’inflammation et l’amincissement du cuir chevelu. Une étude publiée dans le « Journal of Cosmetic Dermatology » a révélé que les personnes qui prenaient des suppléments d’huile de poisson présentaient moins de perte de cheveux et une plus grande croissance des cheveux que celles qui ne prenaient pas de suppléments.

Dormez bien et ne chauffez pas trop vos cheveux

Dormir suffisamment est essentiel pour rester en bonne santé en général, mais c’est particulièrement important lorsqu’il s’agit de faire pousser de longues mèches. Selon une étude publiée dans « The Journal of Investigative Dermatology », le fait de dormir six heures ou moins par nuit réduit le taux de cortisol dans l’organisme.

Si vous utilisez quotidiennement un sèche-cheveux ou un lisseur, il y a de fortes chances que vos cheveux soient plus fragiles à long terme. Lorsque vous chauffez trop vos cheveux de façon régulière, ils se cassent et deviennent plus fins avec le temps. Pour éviter ce problème, séchez vos cheveux à l’air libre aussi souvent que possible et protégez-les lorsque vous les coiffez avec des appareils chauffants.

Vous devez également penser à vous offrir un massage du cuir chevelu avec une brosse munie de poils d’un côté et de picots en caoutchouc souple de l’autre. Vous pouvez utiliser les poils pour brosser vos cheveux en douceur, puis utiliser les picots en caoutchouc pour masser votre cuir chevelu. Vous stimulerez ainsi la circulation sanguine dans votre tête, ce qui accélère la pousse des cheveux.

Envisagez de passer à un shampooing sans sulfate

Un shampooing sans sulfate est une bonne alternative pour les personnes qui ont des cheveux clairsemés. Les sulfates sont couramment utilisés dans de nombreux types de produits de soins personnels pour créer de la mousse. Ils peuvent être agressifs et desséchants pour les cheveux et le cuir chevelu lorsqu’ils sont utilisés en grande quantité.

Les sulfates sont présents dans les savons, les liquides vaisselle et les détergents à lessive. Ces produits chimiques agissent en décomposant les huiles et les graisses, qui éliminent ensuite la saleté des surfaces telles que la vaisselle ou les vêtements. Mais ils éliminent également les huiles naturelles de votre peau ou de votre cuir chevelu, ce qui peut provoquer une sécheresse ou une irritation. Un shampooing sans sulfate aidera à prévenir cette sécheresse et ces irritations tout en nettoyant vos cheveux en profondeur.

Pensez également à utiliser régulièrement un après-shampooing. L’utilisation d’un après-shampooing après le lavage des cheveux permet de les garder doux et lisses tout en réhydratant les mèches qui ont été décapées par l’utilisation de nettoyants contenant des sulfates.