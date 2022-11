Visa Australie : comment l’obtenir facilement ?

Vous aimeriez voyager en Australie pour des vacances ou des affaires ? Alors, vous allez devoir demander un visa pour l’Australie. Il s’agit d’une obligation qui concerne tous les voyageurs en provenance d’Europe. Le contrôle des visas a lieu au moment de l’enregistrement ou de l’embarquement (quel que soit le transporteur aérien), alors assurez-vous de soumettre votre demande de visa à temps. Les visas australiens sont accordés en moyenne 5 jours (les demandes urgentes sont généralement approuvées en 60 minutes). Cependant, le service d’immigration recommande de faire la demande avant de réserver le voyage.

Les types de visa pour l’Australie

Il existe plusieurs types de visa pour l’Australie. Les voyageurs français peuvent demander un visa eVisitor ou un visa ETA. Ces deux types de visas sont également adaptés pour rendre visite à des amis ou à des membres de la famille, ainsi que pour des études de courte durée.

Vous êtes français ?

Si vous êtes français, ou que vous avez une autre nationalité européenne, vous devez demander un visa eVisitor. Cela s’applique également aux voyageurs munis d’un passeport d’Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de Norvège, de Saint-Marin, de la Cité du Vatican, du Royaume-Uni et de la Suisse. Cela vous fera gagner du temps et de l’argent, car les frais de dossier de l’ETA sont plus chers et la procédure plus compliquée.

Vous êtes américain ou canadien ?

Si vous êtes de nationalité américaine ou canadienne, vous ne pourrez pas obtenir un eVisitor. Il sera donc préférable pour vous de demander un visa ETA pour l’Australie.

Les exigences pour obtenir un visa Australie

Avant de demander un visa pour l’Australie, il est conseillé de vérifier si toutes les exigences de visa sont remplies. Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu des exigences les plus importantes à respecter :

ne pas faire un travail bénévole qu’un employé rémunéré pourrait faire ;

ne pas avoir de contrat de travail en Australie (ce n’est possible qu’avec un visa Work and Holiday) ;

ne pas fournir de services aux organisations australiennes (ceci n’est autorisé qu’avec un visa de travail) ;

interdiction de fournir ou de vendre des services ou des produits à des consommateurs australiens ;

ne pas avoir de dettes envers le gouvernement australien (ni vous ni vos proches) ;

ne pas présenter de risque pour la santé ou la sécurité des citoyens australiens ;

pouvoir démontrer que vous pouvez payer votre séjour dans le pays et que vous pouvez aussi payer votre voyage de retour.

La durée de validité d’un visa Australie

La durée de validité du visa pour l’Australie est de 12 mois. Mais attention, la validité peut expirer si vous utilisez un nouveau passeport. Pour information, tant que le visa est valide, vous pouvez voyager dans le pays autant que vous voulez. Et, vous pouvez rester jusqu’à trois mois consécutifs à la fois.

La demande de visa Australie

La procédure de demande de visa eVisitor Australie est très simple. Il vous suffit de vous rendre sur un site en ligne dédié pour remplir un formulaire numérique. Vous avez la possibilité de demander un visa pour vous et pour d’autres personnes en même temps. Le coût du visa australien est de 14,95 € par personne. Après avoir rempli le formulaire en ligne, les frais peuvent être payés par carte. La demande sera traitée immédiatement.

Vous n’avez pas besoin de créer un compte ou d’effectuer d’autres étapes compliquées. Lorsque le visa vous sera accordé, vous recevrez une notification par SMS ou par mail. Vous pouvez ensuite télécharger et imprimer votre visa, ou l’enregistrer sur votre téléphone ou votre ordinateur portable.

Si vous avez besoin d’un visa pour votre voyage en Australie à la dernière minute, il est préférable de déposer une demande urgente. Pour cela, il faudra utiliser le même formulaire en ligne. Un supplément sera facturé. Dans 95% des cas, les demandes urgentes sont approuvées dans un délai de 60 minutes, mais les délais ne peuvent être garantis.