La geste des princes démons Tome 2 chez Glénat

Autrefois, des créatures célestes ont compris comment se mélanger aux humains pour créer une race supérieure : La geste des princes démons. Êtres métamorphes, sans aucune barrière affective, créés au nombre de cinq. Ils ont asservis les peuples, anéantissant ceux qui ne voulaient pas s’y contraindre. Mais, un enfant a survécu à un des massacres, et il est à présent assez grand et entraîné pour venger la mort de ses parents. Ceci est l’histoire de son épopée spatiale vengeresse !

Second tome disponible depuis le 01 Septembre 21.

Le décor du tome 2 :

L’espace … Un vaisseau …

Pendant que le bâtiment décolle de la terre ferme, Kirth Gersen ouvre le sas externe du vaisseau où il était détenu prisonnier. Sans réfléchir, il s’élance dans le vide, et parvient à adoucir sa chute en s’accrochant à des antennes ! Mais, ses ravisseurs ne l’entendent pas de la même oreille. Ils tentent de le rattraper. Heureusement, la police les dissuade rapidement d’abandonner la traque.

S’envole avec eux, la jeune Pallis ayant passé sa dernière soirée en compagnie de Kirth. Proie incontestée qui leur permettra d’annuler la possibilité ne remonter jusqu’à la source; la véritable identité d’Attel Malagate.

Kirth s’en veut pour Pallis et n’ose imaginer ce qu’elle va subir de ses tortionnaires. Il prévoit déjà de la retrouver, tout en continuant à rechercher le premier Prince démon, qui tombera sous son arme.

En parallèle, il joue les entremetteurs avec une bande d’intéressés pour le paradis perdu, convoité par le Prince, qu’il marchande contre un peu d’aide …

Le point sur la BD :

Un second tome de La Geste des Princes Démons chez GlénatBD qui se joue à trois paires de mains. Celle de JD Morvan, qui rend tout l’intérêt de la quête de ce « nouveau » héros, passionnante. Entre traque, machination, interrogatoires, pour remonter le fil jusqu’à sa première proie et étancher sa soif de vengeance. Avec ce scénario dynamique, qu’il remanie à sa sauce, Morvan reste fidèle au récit initial de Jack Vance, en choisissant les principaux faits du scénario initial, pour ne pas alourdir la fluidité du récit. Celle de Paolo Traisci, un Dieu parmi les dieux (!!) de l’illustration ! Des planches somptueuses, de pleines pages aux décors absorbants ! Rien de plus compliqué que de représenter l’espace et les décors futuristes, mais il nous rend le tout avec une maîtrise absolue. Et, une colorisation de Fabio Marinacci, donnant cette ambiance propre au récit scifi, alternant jeux de lumières et espace sombre.

La conclusion :

Une saga « must have » en devenir, que les connaisseurs « scifi » apprécieront à sa juste valeur. La Geste des Princes-Démons est un monument de space opéra, dont l’univers complet, imaginé par Jack Vance, est absolument incroyable. Ce second tome aux Éditions Glénat clôture la première traque de ce « justicier » intrépide qu’est Kirth Gersen, et pose la barre encore plus haute pour la prochaine traque ! Un beau challenge pour les auteurs de cette première partie BD en deux tomes, qu’ils ont dores et déjà, rafraîchi avec des illustrations charismatiques et un scénario bien tissé.