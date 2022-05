Gilgamesh – La quête de l’immortalité

La quête de l’immortalité est le troisième et dernier tome de la trilogie Gilgamesh, de la collection La sagesse des Mythes, des éditions Glénat. Un album qui revient sur la suite et fin de ce héros de la mythologie sumérienne, qui pense mériter l’immortalité.

A la mort de son ami Enkidu, Gilgamesh entre dans une colère noire, entre rage et tristesse. Il déchire ses vêtements d’apparat, abandonne Uruk et part dans le désert. C’est là que l’on retrouve le héros, bravant cette terre hostile et aride. Il marche tout le jour et se repose, à la fin de la journée, à l’ombre d’un rocher. Au bout de plusieurs jours, il découvre enfin une montagne. L’homme souris, il arrive à son but, il atteint le Mont Mashu ainsi que sa porte d’entrée. Des profondeurs de la Terre, arrive une étrange créature, à moitié scorpion. Le personnage lui demande qui il est et affirme qu’il en devrait pas être ici. Bientôt, il est rejoint par d’autres créatures semblables. Gilgamesh se présente comme le roi d’Uruk et explique qu’il n’est pas un simple humain. Il veut entrer dans le domaine de Samas et compte bien y parvenir, malgré les avertissements des créatures…

C’est un long et périlleux voyage qu’accomplit Gilgamesh, qui se prétend supérieur aux autres hommes et veut obtenir le secret de l’immortalité, de la part du supersage Utanapishti. L’épopée de ce héros se conclut donc par ce voyage à la recherche de l’immortalité, où il devra d’abord braver bien des dangers avant de retrouver le supersage. La bande dessinée est captivante, bien découpée, revenant sur le destin de cet homme, mais qui raconte aussi la naissance de l’humanité, le déluge… Le récit est bien rythmé et très plaisant à découvrir et lire, avec ce héros déterminé, qui n’écoute rien des personnages rencontrés lors de ce voyage, qui lui explique qu’il ne rencontrera que la mort, au bout de ce périple. Ce mythe est à découvrir, pour découvrir une partie de la mythologie sumérienne, source d’aventures merveilleuses et passionnantes. Le dessin est plaisant, parfois un peu strict, néanmoins efficace et dynamique, offrant de belles planches à découvrir.

