Les enfants de Belzagor T1/2  aux Éditions Les Humanoïdes Associés 

Les enfants de Belzagor, une immersion sci-fi dans un monde incroyable, suite de l’adaptation des « profondeurs de la terre » de R.Silverberg.

Belzagor. Une planète jadis convoitée pour ses richesses, et colonisée, à présent, rendue à ses autochtones. Chacun vivant en symbiose avec les humains ayant décidé de côtoyer ces deux espèces dominantes.

Pour ne pas briser cet équilibre, Eddie Gurdensen va devoir accepter une mission périlleuse en territoire inconnu. Et se confronter une nouvelle fois, à un passé refaisant surface .

À découvrir chez Les humanoïdes Associés depuis le 13 Avril 22.

Le décor :

Planète Belzagor … Montagne de la renaissance …

Tandis qu’une éruption présageant de grands changements, se prépare dans les montagnes, plus bas dans la Jungle et les terres fertiles, les autochtones accueillent de « jeunes pousses » en leur tribu. Trois beaux spécimens, dont le géniteur est extrêmement fier. Mais, alors que plus aucune des créatures n’attend d’autres venues, dans un dernier effort, la femelle met au monde un étrange petit être. Mère avant tout, elle refuse que celui qui ne ressemble en rien aux autres, ne soit sacrifié, comme le demande les autres adultes.

Sa vie sera donc mise entre les mains du grand suprême …

Un peu plus loin, sur l’astroport …

La flopée d’humains provenant de la Terre et ayant eu le privilège de monter dans la navette, arrive sur la planète Belzagor. Jadis, leurs intentions de colonisations, d’éradications des autochtones et d’exploitation des ressources fût annihilées par certains protecteurs.

A présent, seul les curieux, à la recherche d’une connexion spirituelle avec la planète et ses étranges pouvoirs, s’entassent sur une liste d’attente interminable. Pourtant, au milieu de ses nouveaux arrivants, il semble qu’une ancienne menace ait débarquée …

Le point sur la BD :

Une oeuvre absolue dans l’univers scifi des Éditions Les Humanoïdes Associés. Incroyablement traduite par les graphismes d’Adrien Villesange et les couleurs d’Alexandre Boucq. On a entre les mains une construction et une représentation artistique de ce macrocosme sci-fi incroyablement originale et techniquement maitrisée.

Après l’intégrale Retour sur Belzagor, critique futuriste du colonialisme, et sorte de plaidoirie en faveur de l’écologie, cette suite se pare d’un suspense inquiétant.

Les enfants de Belzagor, sous la plume de Bruno Lecigne et Sam Timel, voit le retour d’un passé pouvant porter atteinte à la symbiose précédemment installée. Le danger de cette Terre, qui n’a pas encore livrée tous ses secrets, laisse présager l’imminence d’un cataclysme prochain. Et l’énigme de la créature née des autochtones nous entraine dans un questionnement intensif. Il ne trouvera ses réponses que dans le second opus de ce dyptique.

La conclusion :

Le retour sur une planète que les auteurs de l’intégrale du « retour sur Belzagor » et des « enfants de Belzagor » nous font spectaculairement apprécier ! Tant de thèmes honorables abordés et deux adaptations graphiques similaires suscitant une absorption totale dans cet univers si particulier.

Le contexte de cette « suite », aux Éditions Les Humanoïdes Associés, où l’on retrouve certains protagonistes ayant « muris », tombe sous le signe de la vengeance et des rancoeurs enfouis. Et la nouvelle donne d’un voyage en terre inconnue nous pousse à une réflexion et une attente boulimique !!! Patience donc !