Le petit de la poule – Un album Père Castor

Le petit de la poule est un album d’Anne Fronsacq et Kiko, paru en mars 2022, aux éditions Flammarion, dans la collection Père Castor. Un livre, pour les jeunes lecteurs, qui présente un récit surprenant et amusant, entre acceptation et différence.

Dans la basse-cour, Poulette se désespère. A la ferme, tous les animaux, autour d’elle, ont des petits, mais pas elle. La poule a beau poussé et chanté de magnifique Cot-Cot-Codet, rien n’y fait, elle n’a pas d’œuf à couver ! Un jour, alors qu’elle se promène toute seule près de la rivière, Poulette découvre un gros œuf blanc. Elle se dit que cet œuf a été abandonné. Alors, elle regarde à droite et à gauche, avant de le prendre et de le cacher sous ses plumes. Elle réchauffe vite l’œuf, espérant que bientôt il lui donnera un beau gros poussin.

Elle prend bien soin de l’œuf, jusqu’au jour où il éclot. Là, c’est une grande surprise, car c’est un petit crocodile qui en sort. Poulette l’accepte immédiatement. Elle est sa maman et le trouve magnifique ! A la ferme, les animaux les regardent bizarrement, tout comme le fermier, mais personne ne dit rien, car Poulette est si heureuse… Le récit est surprenant et touchant, plein de douceur. Les jeunes lecteurs vont s’amuser de cette différence, mais aussi cette force et cet amour. Les thèmes de la différence et de l’acceptation sont abordés de manière tendre et amusante, avec ces deux personnages attachants. Le texte est bien posé, détaillé, permettant de s’immerger assez facilement. Le dessin est très doux, rond, coloré et expressif, présentant de belles scènes.

Le petit de la poule est un album de la collection Père Castor, des éditions Flammarion. Une histoire amusante et touchante, qui révèle un beau récit plein de tendresse, autour des thèmes de la différence et de l’acceptation, de l’adoption et de l’amour parent-enfant.

