2 ème édition des Rencontres francophones du livre audio

L’association La Plume de Paon annone la deuxième édition des Rencontres francophones du livre audio, avec le soutien de la DRAC Grand Est, de la Région Grand Est, de la ville de Strasbourg, de la SOFIA, de la SCELF, du CFC, de la Fondation Jan Michalski.

Cet événement s’adresse aux professionnels du livre et du son dans leur ensemble. Les Rencontres francophones du livre audio, se tiendront les 13 et 14 mai 2022 en présentiel à l’Atelier Canopé de Strasbourg, et sont ouvertes aux professionnels du livre et du son.

Les Rencontres francophones du livre audio visent à faire le point sur le marché du livre audio dans les pays francophones, à imaginer des bonnes pratiques, à contribuer à la promotion du livre audio.

Pour ce faire, les participants assisteront à plusieurs tables rondes, pour construire ensemble une vision globale et francophone du livre audio.

Le programme des Rencontres francophones du livre audio

Cette année, seront notamment abordés les sujets suivants : la cession de droits audio et les perspectives de co-éditions francophones, l’accès au livre audio numérique en classes et dans les centres de documentation et les modèles économiques du livre audio, avec l’arrivée de nouveaux acteurs.

Ce sera aussi l’occasion pour la Tunisie, la Belgique et la France de présenter des résultats d’études sur le livre audio ou des initiatives autour du livre et du son. L’Institut français présentera également des actions et programmations autour du livre audio proposées dans le réseau des Instituts français et des Alliances françaises et l’AILF les enjeux de la commercialisation du livre audio dans l’espace francophone et les perspectives pour les libraires francophones.

L’intégralité du programme est ici

Une manifestation unique dans la francophonie

Les Rencontres francophones du livre audio accueilleront des intervenants et des participants de la francophonie dans son ensemble ou de pays à forte dimension francophile : France, Belgique, Québec, pays africains francophones, Tunisie.

Lors de la première édition, en 2021, plus de 300 professionnels venus d’une dizaine de pays avaient assisté sur Zoom à ces rencontres.

La genèse de la création des Rencontres francophones du livre audio

La Plume de Paon, est en contact avec les professionnels travaillant sur le livre audio. L’idée de ces rencontres est née de plusieurs constats.

Le livre audio s’est développé ces dernières années à une vitesse fantastique aux Etats-Unis, en Europe et plus récemment en France et en Allemagne (8% du marché du livre). Révolution numérique oblige, il ménage de nouveaux moments de lecture (sport, transport, etc.) et instaure de nouvelles habitudes avec l’avènement de nouveaux supports.

Le livre audio ne remplace pas le livre papier mais offre une lecture parfaitement adaptée au mode de vie actuel de nos contemporains. De plus, plusieurs pays francophones travaillent sur le sujet du livre audio, nous avons estimé qu’il était temps d’échanger nos bonnes pratiques et de construire ensemble l’avenir du livre audio.

Ces rencontres feront l’objet d’une captation et transmission en direct sur la chaine Youtube de l’association, ici

Les inscriptions des professionnels à ces journées sont gratuites, dans la limite des places disponibles, elles doivent se faire sur inscription sur Eventbrite, ici