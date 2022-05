Allan Thomas Scott – Le marin bandit

La collection Zoom sur Hergé, des éditions Sépia, se complète avec un roman graphique, intitulé Allan Thomas Scott – Le marin maudit, paru en avril 2022. Un ouvrage au format carré, de Sarah Belmas, tintinophile, qui présente une tranche de vie, d’un méchant de l’univers de Tintin.

Depuis presque toujours, il fait le même cauchemar. Il est perdu au milieu de l’océan et la tempête fait rage. Elle s’allie aux vagues, dans un vacarme assourdissant. Il sait qu’il ne lui faudra pas longtemps pour périr. Mais ce n’est pas cela qui le terrorise. Ce qui lui fait peur, c’est l’oppressement qui lui serre la poitrine. La mer, autour de lui, se fait juge, elle sonde sa vie, ainsi que toutes les saloperies qu’il a commises. Pour la première fois, il éprouve des regrets… Quand il lâche enfin prise, la mer lui envoie son coup de grâce… C’est à ce moment-là qu’il sort de son cauchemar, tout en sueur. Il est alors désorienté, incapable de savoir où il se trouve. Une errance difficile, qui dure parfois plusieurs minutes, avant qu’il ne puisse reprendre conscience. Il est au fond d’un cachot, sous 40 degrés. Il est enfermé là et pense qu’il va devenir fou…

Le récit est plaisant à découvrir, s’inspirant d’un méchant marin de l’univers de Tintin. L’album court présente une tranche de vie d’Allan Thomas Scott qui, après s’être fait arrêter par le fameux reporter, sort de prison grâce à généreux sauveurs, qui aura des projets pour lui… Ainsi l’on suit ce marin plutôt tourmenté, qui veut s’essayer à une nouvelle vie, mais qui ne peut s’empêcher d’être lui-même. Aussi, malgré une pause belle, envoûtante et peut-être méritée, son passé va vite refaire surface. L’histoire est originale, plaisante et captivante, proposant d’en savoir plus sur ce personnage. La bande dessinée est facile à lire, avec la narration de ce personnage qui se pose des questions à un tournant important de sa vie, lui offrant une certaine humanité, un certain attachement. Le dessin est plaisant, moderne, au trait fin et expressif, et à la colorisation choisie, pour une certaine ambiance.

Allan Thomas Scott – Le marin bandit est un album des éditions Sépia, qui vient compléter la série Zoom sur Hergé. Un livre carré, intéressant et plutôt bien construit, qui vient présenter un méchant du monde de Tintin, à travers un récit touchant, envoûtant.

Zoom sur Hergé – Allan Thomas Scott