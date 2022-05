Mon Petit Papa – Un album Sarbacane

Mon Petit Papa est un album bouleversant, de Davide Cali et Jean Jullien, paru aux éditions Sarbacane, en avril 2022. Un livre, pour les jeunes lecteurs, qui vient présenter avec subtilité le temps qui passe et les parents qui deviennent vieux.

Un homme explique que son papa, lorsqu’il était petit, était grand. Puis, l’enfant a grandi. Aussi, pendant des années, le papa et le fils étaient grands pareil. Mais, avec le temps, maintenant, il se passe quelque chose de plutôt étrange. Au début, les deux hommes ont rigolé. Le vieil homme expliquait que désormais son fils était plus grand que lui. Le fils avait pourtant arrêté de grandir depuis longtemps… Après quelque temps, encore, le fils a remarqué que, lorsque son père était assis, il ne touchait plus par terre. Pour cuisiner, le vieil homme avait besoin de monter sur un tabouret. Pour conduire, il a besoin de mettre un coussin sous ses fesses !

L’album est sensible et bouleversant, présentant, de manière imagée, le vieillissement et tous les bouleversements qu’il peut engendrer. Ainsi, un fils, devenu adulte, découvre que son papa est devenu plus petit que lui. Le vieil homme a rapetissé, mais il redevient, aussi, comme un enfant, oubliant certaines choses, mangeant des sucreries, dormant beaucoup… Le récit est curieux et amusant à la fois, proposant de découvrir le vieillissement à travers le regard d’un homme sur son père, de manière tendre. Le texte est adapté aux jeunes lecteurs, plaisant à découvrir et bien rythmé. Le narrateur, qui est le fils, raconte ses observations sur le temps qui passe sur son père et les changements, qui font aussi un grand bouleversement touchant. Le dessin est assez simple, sans fioritures, efficace et allant à l’essentiel, avec des personnages expressifs.

Mon Petit Papa est un album bouleversant, des éditions Sarbacane, sur le thème du vieillissement. La fragilité de parents devenus vieux est ici présentée de manière amusée, imagée, tout en subtilité et tendresse, à travers le regard d’un fils sur son père.

