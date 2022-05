Carmen Ou Presque au Théâtre Trévise le 16 mai

Partagez





Rv pour une représentation exceptionnelle de Carmen Ou Presque à Paris. Venez découvrir cette comédie hilarante et rythmée en avant première avant le Festival OFF d’Avignon. Sur scène 5 comédiens-chanteurs dont Mathieu Sempéré, ténor du groupe Les Stentors et 2 musiciens !

CARMEN OU PRESQUE

Théâtre Trévise de Paris le 16 mai 2022 à 19h

La Chapelle des Italiens en Avignon du 7 au 25 juillet 2022

A mi-chemin entre théâtre et opéra, une comédie surprenante, sensible et désopilante de Sophie SARA (qui interprète avec délice le rôle de Carmen). Vous retrouverez Don José, interprété par Mathieu SEMPERE, le ténor remarqué du groupe Les Stentors. Cette troupe aux multiples talents est également composée d’ Ariane-Olympe GIRARD, Philippe MOIROUD et Olivier HARDOUIN, qui vous livre une pièce aussi drôle qu’émouvante. Kamel BENAK (Victoire de la musique) signe ici une mise en scène rythmique et rythmée où se mêlent inventivité et onirisme.

Tout aurait très bien pu se passer pour cette grandiose représentation de CARMEN, sans un petit incident de dernière minute : une grève ! Mais, le spectacle aura lieu malgré tout. C’est dans un décor et des conditions bien inhabituelles de piquet de grève que 5 comédiens-chanteurs et 2 musiciens sauront malicieusement mettre à profit cette contrainte pour servir les exigences de l’opéra. Étonnamment, tout coïncide, Georges BIZET avait sûrement tout prévu !

Carmen Ou Presque est assurément le gage d’une excellente soirée pour tout public. À ne rater sous aucun prétexte !

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION :

Paris : En avant-première au Théâtre Trévise le 16 mai 2022 à 19h

Avignon : Du 7 au 25 juillet 2022 à La Chapelle des Italiens à 18h15

Tarifs : à partir de 22 euros

NOTE D’INTENTION DU METTEUR EN SCÈNE KAMEL BENAC :

L’expérience du jeu.

Mes premières grandes émotions au théâtre m’ont été procurées par les acteurs. Le plaisir communicatif de jouer. Leur jeu généreux, truculent, ou tout simplement prodigieux. Plus tard, s’est rajoutée l’émotion devant l’ingéniosité et les trouvailles de mise en scène.

Le texte de Sophie Sara m’a donné l’occasion de rendre un double hommage :

A la passion chevillée au corps de ceux que l’on nomme abusivement « intermittents du spectacle » (quitte à confondre statut et métier)

Au théâtre d’avant le numérique. De bout de ficelle. De L’ingéniosité. Dans ce théâtre de l’urgence, les comédiens jouent des personnages, qui jouent des rôles du répertoire. Et c’est en « jouant », que le réel de chacun se révèle.

C’est l’expérience du je.