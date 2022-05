Butterfly Beat II – Le deuxième tome

La série Butterfly Beast II prend une nouvelle tournure, avec ce deuxième tome, paru aux éditions Mangetsu, en mars 2022. Un manga de Yuka Nagate, qui présente le destin de la chasseresse Ochô, qui se voit confier une mission inattendue, traquer un prêtre chrétien.

Un homme, à la garde en or de son sabre, avec un signe de croix, est en train de prier devant un crucifix. En cet été de l’an 13 de l’ère Kan’Ei, dans le quartier réservé de Yoshiwara, Ochô soupire. Dans la pièce où elle se trouve, un homme lui parle tranquillement. Il trouve que la chaleur est étouffante. Il fait tellement moite qu’il se croirait dans une étuve ! Il poursuit sa conversation en expliquant qu’il paraît qu’à Kyûshû, les mauvaises récoltes se succèdent à cause de la sécheresse. Il espère qu’une nouvelle calamité ne va pas leur tomber dessus ! Ochô se retourne, intriguer, car l’homme vient de parler de Kyûshû. Elle se remémore les adieux et les dernières paroles d’un homme qu’elle a aimé, de son ancien amant. Celui-ci avait reçu pour ordre de partir à Kyûshû sur-le-champ, et qu’il n’en réchapperait sans doute pas… Elle demande à l’homme ce qui se passe là-bas…

Le récit est troublant, prenant une nouvelle tournure, Kochô a pour mission de repérer et d’exécuter un prêtre chrétien, car les chrétiens sont persécutés avec le nouvel ordre. Mais ce même homme est venu au-devant d’elle, par l’intermédiaire d’une collègue prostituée. A cela s’ajoutent des vols à répétition, avec meurtres. Des scènes de crime sur lesquelles sont laissées des signes chrétiens. Rapidement les éléments vont se mettre en place, dans ce manga plutôt bien découpé et intrigant. En effet, les éléments se regroupent petit à petit, laissant apparaitre un véritable conflit, qui mettra l’héroïne en grand danger. Quelques combats amènent de l’action, mais la tension est telle, que la lecture reste captivante, avec plein de questions auxquelles il va falloir trouver réponses. Le dessin est toujours aussi beau, avec un trait subtil, vif et fluide.

Butterfly Beast II se poursuit avec ce deuxième tome, des éditions Mangetsu, qui offre un récit particulièrement haletant. La belle chasseresse se retrouve avec une étonnante mission, qui va la mettre en grand danger et douter de son entourage…

