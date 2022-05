Prescription Lab x Noo : Une box ensoleillée qui annonce l’arrivée de l’été

La Prescription Lab de mai 2022 x Noo annonce la couleur : le printemps se termine, l’été arrive et il sera chaud, chaud, chaud… Espérons que l’équipe dise vrai, car elle nous a concocté une sélection de produits qui sent bon l’été, une routine complète autour d’une pièce majeure, la pochette Hot Tiger signé Noo.

Prescription Lab x Noo : une pochette tigrée, très stylée

Pour les nouveaux abonnés à la Prescription Lab, c’est la deuxième fois que l’équipe décide de collaborer avec la marque de lingerie Noo. Et cette fois-ci, on retrouve bien l’empreinte même de Noo avec cette trousse de toilette en satin sauvagement tigré qui remplace la box.

Pour vous abonner RENDEZ-VOUS ICI : 10 € de remise sur votre première BOX

Même si je suis admirative du travail de Noo en terme d’inspiration, j’avoue être moins fan de la pochette. Alors les raisons sont simples, je ne raffole pas de pièces « léopard » contrairement à beaucoup d’entre vous et c’est génial, car il en faut pour tous les goûts. Je lui reconnais pourtant de vraies qualités dont sa matière en soie d’une grande douceur, plusieurs rangements qui permettent même de glisser un maillot de bain. Elle est idéale donc au bord de la piscine pour y glisser les produits solaires par exemple. De plus, Noo propose cet imprimé tigré plus qu’assumé au travers d’une gamme homewer et swim, vous allez vous régaler !

Une routine qui sent bon les vacances au bord de l’eau !

Si je suis peu enthousiasmée par la pochette, j’adore le contenu. Franchement, l’équipe qui s’est rendue à Marseille pour co-créer cette box, s’est surpassée pour proposer une routine complète que l’on puisse glisser dans sa valise cet été. Pari réussit, je suis charmée !

On retrouve donc 4 produits complémentaires, à savoir :

La crème solaire Bee Sun Safe APIVITA

BINGO ! Ce produit fait partie de mes favoris, car qui dit été, dit soleil, dit protection solaire adaptée. J’aurais donc été déçue si l’équipe n’avait pas glissé l’un de ces produits. Celui-ci a l’air dingue. Il s’agit en fait d’une crème visage à la texture veloutée, anti-tâche et anti-âge également, de la marque APIVITA. Un vrai SPF 50 comme on les aime pour protéger notre peau des rayons du soleil qui participent à la vieillesse cutanée, on le sait ! Que dire si ce n’est qu’elle est géniale ? Elle ne colle pas, sent bon, et SURTOUT, elle est proposée en full size, à savoir 50 ml. Autant dire qu’elle va nous nous suivre durant toute la saison.

Le gommage corps MOANA de Baïja

Je suis ravie de Prescription Lab ait glissé un indispensable de l’été, à savoir le gommage qui prend soin de notre peau avant et après exposition. Et pour ce faire, ils ont misé sur une valeur sûre, à savoir la marque Baïja qui sent bon l’été et qui propose des produits aux senteurs divines. C’est le cas avec ce gommage qui sent bon la fleur de tiaré. Je regrette juste qu’il soit si petit : 50 grammes, impossible donc de faire tout le corps, dommage…

L’huile de douche à l’amande L’Occitane en Provence

Ce produit fait partie de ceux qui m’ont le moins surpris puisque je le connais déjà et qu’il fait partie intégrante de ma routine depuis plusieurs mois. C’est bien simple, je l’adore. L’huile de douche est douce, laisse une pellicule saillante sur la peau, sans coller pour autant. Son odeur d’amande est délicieuse, bref un allié de taille cet été après de nombreuses cessions plage.

Mon mascara sourcils P. Lab Beauty

Étant donné que je ne touche pas à mes sourcils, j’aurais préféré recevoir le Mascara Volume et soin que je connais déjà et qui est génial. Par contre j’ai trouvé génial que ces produits soient composés d’une majorité d’ingrédients d’origine naturelle. Bien joué Prescription Lab !

La Prescription Lab de mai 2022 en collab’ avec Noo m’a agréablement surprise côté produits. Je trouve qu’ils sont bien dans le thème de la box, complémentaires et agréables à utiliser. Comme à chaque fois, j’ai dévoré Le Prescripteur qui m’a emmené à Marseille durant quelques minutes de lecture. J’ai d’ailleurs adoré l’article autour de l’histoire du Tarot et « Paroles de Sorcières »… Passionnant !

Pour découvrir toutes mes revues Prescription Lab c’est par ICI.