Ma petite valise – Un album signé Rhéa Dufresne & Maud Legrand

“Ma petite valise” est un album illustré par Maud Legrand, raconté par Rhéa Dufresne, disponible aux Éditions Les 400 coups. Les enfants vont faire la connaissance d’Émile, un petit garçon au sourire rassurant qui se dépêche de préparer sa valise pour se rendre à… Surprise !

Quel plaisir de retrouver Rhéa Dusfresne autour d’un album tout en douceur. Ici, il est question d’Émile qui joue tranquillement dans sa chambre quand sa maman l’interrompt soudain pour lui demander s’il est prêt à partir. Ah oui, c’est vrai, il avait oublié, s’il veut que son voyage soit réussi, il doit se dépêcher de préparer sa valise. On retrouve donc ce petit garçon adorable dans les quatre coins de sa chambre à la recherche d’essentiels à glisser dans sa valise. Livre, doudou, pyjama, brosse à dents ; Et Louna le chat alors ?

L’album ” Ma petite valise” est à retrouver ICI.

Mon avis sur “Ma petite valise”



Ce nouvel album de Rhéa Dusfresne est adorable. Les dialogues sont simples et efficaces, les enfants vont adorer suivre Émile dans sa recherche de choses essentielles à glisser dans sa valise. Les illustrations de Maud Legrand traduisent à merveille l’importance que peut avoir chaque objet dans la chambre d’un enfant. Elles sont assez épurées de façon à ce que le lecteur puisse apprécier chaque détail. De plus, elles semblent avoir été réalisées au crayon de couleur ce qui rajoute de l’authenticité au tout. Émile est persuadé qu’il part en voyage lorsque sa maman lui demande s’il est prêt. Et lorsqu’il sort avec sa valise qui déborde, il fait rire ses proches qui ne se trouvaient finalement pas à l’autre bout du monde, mais sur le palier d’en face.

“Ma petite valise” fait partie de ces histoires que les enfants vont aimer lire car ils auront l’impression de se retrouver dans leur propre chambre. Ils vont s’amuser à commenter tout ce qu’ils observent : peluches, crayons, voitures, jouets, coussins, couvertures, etc. Ils n’auront aucun mal à s’attacher à Émile, ce petit garçon rêveur qui apporte beaucoup de tendresse à l’histoire.