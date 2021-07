Hammerdam Tome 1: La tête dans les nuages aux Éditions Ankama

Un premier tome pour les aventuriers de tous bords paru aux éditions Ankama depuis le 21 Mai 21 !!

Le décor :

Un endroit perdu au milieu de la verdure … En ce jour ensoleillé, un oisillon tente de se poser sur le perchoir qu’il convoite. Mais, soudainement, celui-ci se met à bouger, s’envole dans les cieux, et, après un voyage de plusieurs jours, il se pose sur la pierre centrale du village d’Hammerdam !!!

Les habitants sont en liesse : ils reconnaissent le « marteau » magique qui avait disparu depuis des années !!! Et tout le monde sait que lorsqu’il réapparaît, la vie devient une fête ! Car, les gens de tous les pays espèrent que le marteau les choisissent pour accomplir des actes extraordinaires par delà le monde. Aussi, chacun s’affaire de son côté pour préparer le festival qui lui sera dédié :

Melina observe de sa fenêtre les préparatifs, et questionne ses parents sur le sujet. Malheureusement, ceux-ci n’ont pas le temps de répondre car son petit frère « hyperactif » capte toute l’attention ! De son côté, le boulanger s’affaire à la préparation des gâteaux dont il garde le « dramatique » secret. Les conseillers se réunissent pour choisir une chanson dédiée à l’inauguration du festival. Et, déjà, dans les plaines et les montagnes qui entourent Hammerdam, les guerriers, les curieux, et ceux qui voient l’appât du gain, ont entamé le voyage vers le village.

Qui aura l’honneur d’être choisi par le fameux marteau ?? ……

Le point sur la BD :

Serez-vous autant intrigués et attirés que moi, par les graphismes joyeux, colorés et originaux d’Enrique Fernandez ? Bien sûr que oui !!! Ce premier tome d’Hammerdam, qu’on pourrait destiner à un lectorat jeunesse fera en fait l’affaire pour un lectorat de rêveur, tout simplement.

L’auteur nous entraîne dans une quête initiatique adorable, au cours de laquelle les personnages, qui possédent chacun un pouvoir différents, vont se « rassembler » pour accompagner le ou la choisit (no spoil) ! Tandis que la moitié de ce premier opus est dédié à une présentation nécessaire des personnages, l’autre moitié est consacré au début de la quête.

Chacun des protagonistes qui accompagne l’élu improbable a un but bien précis et différent des autres, ce qui rajoute à l’intérêt de la quête. On s’attache inévitablement à chacun d’eux tant leur but est trognon et plus philosophique que matériel.

Une nouvelle série chez Ankama Éditions, que vous ne manquerez pas d’apprécier !!

La conclusion :

Hammerdam va vous mettre la tête dans les nuages !!! Car, la façon dont l’auteur aborde les différents sujets de la quête est absolument irrésistible. Comme ce premier tome aux éditions Ankama : c’est frais, tellement gai avec un humour subtil totalement craquant ! Une œuvre savoureuse pour ceux qui ont gardé une âme de rêveurs et d’aventuriers ! Le plus : Un marque-page collector offert pour l’achat de ce premier tome !