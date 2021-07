Bing Luo: La Capacité d’un Visionnaire à Communiquer Visuellement les Émotions Humaines grâce à Son Flair Artistique

Se dire photographe est facile. Il suffit de vous procurer un appareil photo de qualité et de regarder quelques vidéos pour photographes débutants. Après cela vous avez techniquement le droit de vous considérer en tant que tel.

Le nombre de personnes qui entrent dans cette catégorie tend cependant à dévaloriser le terme et ne permet pas toujours aux gens qui ont travaillé dur pour sublimer leurs talents et amener leur maîtrise de l’appareil photo à un tout autre niveau de jouir de la reconnaissance qu’ils méritent.

Bing Luo est le parfait exemple de celui à que quelques personnes qualifient de photographe mais qui a atteint un niveau de maîtrise de l’appareil photo que beaucoup envient.

Originaire de Shanghai (Chine), Bing Luo est arrivé à Los Angeles (Californie) où il a gagné en notoriété en perfectionnant son don unique pour capturer les émotions des gens à travers un appareil photo tout en y ajoutant un charme visuel captivant. Certaines personnes de la région de Los Angeles ont alors commencé à remarquer le talent de Bing et il n’a pas fallu longtemps pour que sa notoriété se répande.

Grâce à sa créativité et à son génie, sa popularité a dépassé les frontières des États-Unis à mesure que son travail gagnait en notoriété. C’est ainsi que de nombreux magazines de mode reconnus en Europe l’ont contacté pour devenir leur photographe lors de certains shootings photos.

Parmi ces magazines, le magazine français MALVIE et le magazine italien Faddy. Les deux sont reconnus internationalement et sont réputés choisir des photographes qui se distinguent des autres.

Ces deux références de la mode étaient désireuses de voir le talent de Bing Luo en action. Peu de temps après, il a donc été engagé pour réaliser une séance de photos aux États-Unis (en raison des restrictions de voyage à l’étranger imposées par la Covid-19) pour chacun de ces magazines. Cette collaboration s’est avérée être fructueuse pour tous les acteurs.

Non seulement que d’avoir l’honneur d’être invité à participer à ces séances photos, son travail a été choisi par les DEUX magazines pour figurer en couverture. Cela a donc été une confirmation de plus pour Bing et pour le monde de la photographie que son talent était difficile à égaler.

Une fois ses missions pour les magazines MALVIE et Faddy terminées et que son talent derrière un appareil photo a été révélé au monde entier, son voyage vers la gloire s’est poursuivi. En peu de temps, il a connu en Europe de l’Ouest la même vague de popularité que celle qu’il avait déjà connue aux États-Unis.

Deux autres magazines de mode français, Moevir Magazine et Fienfh Magazine, ont fait appel à Bing Luo grâce au succès de ses photoshoots précédents et lui ont demandé d’utiliser ses capacités hors-normes pour réaliser les pages de leurs publications.

Bing était plus qu’enthousiaste à l’idée de pouvoir partager ses capacités à appréhender l’art d’une manière unique et transmettre sa passion pour la capture des émotions. Son expertise derrière l’objectif a été rapidement reconnue et Moevir et Fienfh ont de nouveau choisi ses photos créatives pour orner les couvertures de leurs publications suivantes.

Sa popularité lui a permis d’apparaître dans de nombreux autres magazines de mode populaires tels que PUMP Magazine, où son talent a été utilisé pour la couverture, VZSN Magazine et Elegant Magazine.

Que fait exactement Bing Luo qui sort de la norme pour attirer une telle attention sur lui ?

Bing a une façon de capturer les sentiments de ses sujets devant l’objectif et de leur donner vie à travers des effets spéciaux. En ayant une telle approche de la photographie, il est capable de raconter l’histoire d’une personne ou de ses sentiments d’une manière très vivante.

C’est cette capacité en tant que telle qui l’a propulsé sous les feux de la rampe de la photographie de mode et de la publicité et qui l’a amené à un niveau que peu d’autres pourront connaître.

Nous sommes impatients de voir où la route de Bing va le mener dans la vie et nous espérons qu’avec le temps, bien d’autres personnes pourront profiter de son approche si particulière pour capturer des images captivantes et raconter l’émotion humaine brute.