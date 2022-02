Hammerdam tome 2 : fin de l’épopée initiatrice !

Hammerdam tome 2, fin de l’épopée colorée aux Éditions Ankama disponible depuis le 21 Janvier 22.

Le décor :

Sur le chemin de la quête …

Melina est à présent enfermée et endormie dans un des cristaux magiques qui la retiennent prisonnière. Ceux-ci permettent à leurs proies de croire qu’ils ont enfin obtenu tout ce qu’ils désiraient de plus fou dans leurs vies, pour se nourrir de leurs émotions. Elle a l’air calme et détendue. Mais, à l’extérieur, Gara la guerrière et les autres se demandent comment la sortir de ce piège et continuer la quête.

Alors que Gara s’élance avec son arme et assène un coup magistral au cristal, celui-ci ne bouge pas d’une once ! L’effet escompté est inverse : des sortes de serpents lumineux s’accrochent à l’arme et essaient de l’envelopper pour l’absorber dans une nouvelle roche.

Les autres essayent également mais les flèches finissent brisées au sol sans avoir entaché quoi que ce soit. Il est tant de se creuser la tête, pendant que Gara tente de communiquer avec Melina, en lui hurlant de se battre de toutes ses forces pour sortir de là.

C’est seulement lorsque la petite fée se met à pleurer devant ce spectacle, qu’elle réussit à faire fondre le cristal de ses larmes !!!! Quelle joie pour tous de retrouver Melina ! Pourtant, quelque chose cloche : Melina n’est plus vraiment la même …

Le point sur la BD :

Un second tome aux Éditions Ankama, où l’on plonge en pleine épopée avec ses dangers multiples, et où le lecteur découvre des créatures incroyables ! Enrique Fernandez continue de nous éblouir avec ses illustrations colorées et lumineuses, et tellement personnelles. Ces créatures sont dignes de l’imaginaire, et leurs bouilles incroyablement mignonnes.

Le périple est accompagné de toutes ces choses et mots philosophiques, car la quête ici, n’est absolument pas matérielle, mais initiatrice. On avance en découvrant des sentiments inconnus qui permettent de continuer sur le chemin de la découverte de soi et de ses propres peurs. Et, comme chacun des personnages a un but bien précis, le scénario alterne entre les rêves de chacun, ainsi que ce que leur apporte la quête. Un apprentissage personnel, qui, grâce au fameux marteau de Hammerdam, va finir en un point bien précis pour tous !

La conclusion

Comme je vous l’ai déjà dit pour le premier tome, Hammerdam aux Éditions Ankama est fait pour les rêveurs de tous âges ! Car, chaque lecteur a la capacité d’imaginer et de rêver, et à bien besoin de se remettre les pendules du sentiments à l’heure de temps en temps ! Une œuvre d’une grande créativité dont l’identité visuelle ne peut qu’enthousiasmer les lecteurs !