Magdeleine & Joseph – Des confitures françaises et engagées

La marque française Magdeleine & Joseph est engagée, elle propose à 16 confituriers, en situation de handicap, de mijoter des recettes originales et gourmandes. Des confitures saines, naturelles, sans conservateurs, ni colorants artificiels, pour tous !

Magdeleine & Joseph est une marque française qui, depuis 2017, propose des recettes originales et gourmandes, avec l’aide de 16 confituriers en situation de handicap. Il y a donc 16 personnes qui se relaient aux chaudrons, 8 à la logistique et 4 au service commercial.

Les recettes sont simples, originales, pour des confitures bonnes pour les papilles et pour la santé, avec des fruits, du sucre, des épices sélectionnés. Une bonne partie de la gamme est bio, il n’y a aucun conservateur, aucun colorant et aucun arôme artificiel, pour ne déguster que le meilleur.

Parmi la belle gamme de confitures, France Net Infos a pu déguster deux confitures bio, Orange pamplemousse et bergamote, ainsi que la Quetsche. Cette dernière est savoureuse, avec le bon goût des fruits estivaux. La confiture est gourmande, acidulée, fruitée, bonne, chaleureuse et doucement sucrée. Un régal sur les tartines du petit-déjeuner, pour sublimer une faisselle, ou encore pour la Chandeleur dans quelques jours !

La confiture Orange, pamplemousse et bergamote est plus originale et surprenante. Une recette pleine de peps, avec des saveurs acidulées et une touche de douceur avec la bergamote. Un bel équilibre et un joli mélange, pour une confiture qui se dégustera au petit-déjeuner, avec un fromage de brebis, ou encore pour agrémenter une crêpe, ou une gaufre.

Les confitures Magdeleine & Joseph sont simples ou originales, mais surtout bonnes, saines et engagées. La marque soutient l’insertion par le travail pour des personnes en situation de handicap, elle est française et saine. En effet, les confitures sont aussi, pour la grande plupart bio, à déguster pour la chandeleur, ou à partager au petit-déjeuner, pour la Saint Valentin !

La marque engagée Magdeleine & Joseph est à retrouver par ici…