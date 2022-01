Demain – Acte 1

Demain est une nouvelle série d’anticipation de Léo et Rodolphe, créateurs de Centaurus et Europa, qui débute avec l’Acte 1. Une bande dessinée de science-fiction, parue en janvier 2022, aux éditions Delcourt, qui invite à voyager dans le temps et dans l’espace…

Jo est le narrateur de son histoire, il explique qu’il s’agissait d’une belle journée d’automne, qu’il s’en souvient bien. C’est ce jour-là que tout a commencé… Il a retrouvé son ami Ted, devant l’université. Les garçons se sont plus ou moins préparés pour le partiel. Deux filles passent à côté d’eux, les surnommant les nounours. Tous les quatre se dirigent tranquillement vers leur cours, tout en discutant. Avant que le cours ne débute, ils se donnent rendez-vous le soir même, avec des bières, pour passer une soirée aux Charpentes. Un lieu qui rassemble un ensemble de vieilles bicoques inhabitées, derrière un bois. C’est un coin moche, où il fait sombre et où il pleut tout le temps. Un endroit qui fiche les jetons aux gosses, un lieu où personne ne va jamais, ainsi les jeunes étudiants sont peinards ! Ainsi, plus d’une dizaine de jeunes gens se retrouvent, pour la soirée…

Deux lieux différents, deux époques différentes et deux protagonistes différents sont à suivre dans ce curieux récit. Jo paraît vivre dans les années fifties, et découvre, avec son ami, un étrange placard, un passage étrange, sombre et immense qui ne mène nulle part. Fleur semble vivre sur Terre, dans un futur chaotique, où les gangs mènent leurs affaires, où l’on ne semble jamais à l’abri. Les deux jeunes gens vont voir leur quotidien basculer. Jo depuis la découverte de ce passage est curieux, il veut comprendre mais n’y parvient pas. Fleur, elle a dû fuir sa maison, avec son père, pour tenter de se mettre en sécurité, loin de tous, loin des autres. Mais dans leurs rêves, les deux jeunes gens vont se découvrir, se rencontrer… Ce premier acte pose quelques bases, les personnages et des questionnements. La bande dessinée s’avère efficace, intrigante, bien posée et plutôt très étrange. Il y a du danger, de l’action et beaucoup de questionnements. Le dessin est assez simple, néanmoins efficace, plutôt moderne et expressif.

Demain est une nouvelle série d’anticipation des éditions Delcourt, qui débute avec cet Acte 1. Un récit de science-fiction plutôt bien mené, captivant et étrange, présentant deux personnages et surtout une relation à venir particulière.