Maudit sois-tu Tome 3 : Shelley aux Éditions Ankama

Dernier tome de cette série fantastique, Maudit sois-tu, revisite les histoires de trois monstres de la littérature. Après le comte Zaroff, et le Dr Moreau, nous découvrons ici un récit se penchant sur l’oeuvre de Mary Shelley. Un nom qui vous rappelle sûrement un certain Frankenstein, que cette femme de lettres britannique et romancière a créé de toutes pièces !

Un troisième tome qui clôture cette trilogie sombre et fouillée, disponible depuis le 14 Janvier 22 aux Éditions Ankama.

Le décor :

Les côtes britanniques, Torquay, Mai 1815 …

Une femme située sur un pic rocheux plongeant directement dans la Manche se désole. Son bébé est sans vie, dans ses bras. Elle qui rêvait de partager tous ces moments de mère, ne peut que se lamenter, en se rappelant le jour du naufrage.Ce jour là, comme une malédiction, un vieil homme fût retrouvé et revint à la vie, pendant que, dans ses bras, s’éteignait son petit ange. Mais soudain, une voix la sort de sa torpeur. C’est Percy, son compagnon qui lui ramène le journal qu’elle a délibérément jeté pour apaiser sa douleur.

Rome, Juin 1819 …

Mary frappe de toutes ses forces contre l’énorme porte en bois de la résidence de John Polidori. John, le même homme, qui, quelques années plus tôt, l’avait séduite, et dont elle était tombée enceinte. Le même homme qui l’avait hypnotisée de ses charmes. Mais aussi de ses travaux de médecine qui consistaient à redonner vie à des tissus morts grâce à un courant électrique, qui lui avait inspiré son roman. Aujourd’hui, elle vient pour le supplier de sauver son fils. Elle n’en peut plus d’être poursuivie par la noirceur, de perdre ces enfants …

​Mais, ​John se rappelle de l’humiliation dont il a été le sujet quelques années plus tôt. Et, il n’est pas décidé à faire quoi que ce soit pour l’aider …

Le point sur la BD :

Si vous aviez raté les précédents, cliquez dessus : Zaroff Moreau

La boucle est bouclée. Mary Shelley vient clôturer la trilogie aux Éditions Ankama, et expliquer comment tout a commencé. Entre moments présents et flash-back, Philippe Pelaez nous ramène aux travaux entrepris jadis par le Dr Polidiri, le lieutenant Joseph Burton et le docteur Robert Darwin. Travaux qui inspirent Mary Shelley, dont il déroule assez précisément la vie dans son scénario. La perte successive de ses enfants, puis de son époux.

L’auteur tisse sa toile entre personnages fictifs et réels, que Carlos Puerta représente grâce à des graphismes “photographiques”, eux aussi, entre fiction et réalité. L’ambiance est bien évidemment sombre à souhait, et les visages d’une précision et d’un réalisme excellent. Tous deux, nous emmènent droit au dénouement surprenant pour finir cette triade en beauté !

La conclusion :

On ne peut passer à côté de cette trilogie imbriquant des faits réels de la vie de trois personnages ayant marqués leur époque et leurs créations. Non seulement on s’imprègne de récits, adaptés maintes fois au cinéma tellement ils sont incontournables, mais on découvre des aspects de la vie des personnages que l’on ne connaissait pas. A cela s’ajoute des personnages fameux qui interfère dans chaque tome. Maudit sois-tu aux Éditions Ankama, c’est comme un véritable classique de littérature fantastique ancien, une trilogie de collection fameusement déroulée, et fatalement indispensable !!