Skyward – Réparer le monde

Réparer le monde est le troisième et dernier tome de la série Skyward, des éditions Hi Comics. Une bande dessinée de Joe Henderson, Lee Garbett et Antonio Fabela, parue en décembre 2021, qui présente la fin de la quête de Willa, une aventure surprenante et pétillante.

Le ciel tue, mais Willa continue de poursuivre son chemin et tenter de comprendre ce que son père à laisser dans son journal. Elle traverse un désert, comme elle le peut, sachant que le danger guette à chaque instant, car le ciel tue. C’est une notion qu’on lui a martelée dès le plus jeune âge et c’est justifié. Si l’on fait un pas de travers, tout peut être fini ! Voilà pourquoi, dans ce monde sans gravité, les gens se sont réfugiés dans les villes. Ils se sont assurés qu’il y ait au moins quelque chose au-dessus de leurs têtes. Qu’il y ait quelque chose à quoi se raccrocher. Willa semble avoir fait un de ces pas de travers, elle n’arrive plus à prendre le contrôle de sa direction, mais se rattrape grâce à un vautour. Mais il faut savoir aussi atterrir, car avec beaucoup d’élan, la chute peut être dangereuse… Là encore, un vautour semble avoir freiné sa chute !

Le récit est toujours découpé en chapitres, ce qui permet une lecture plus structurée, posée et plaisante. L’aventure se poursuit pour Willa qui compte bien trouver la solution pour pouvoir sauver la Terre, l’humanité et remettre la gravité. L’histoire est pleine de rebondissements, avec des révélations, des découvertes, des rencontres, qui vont, de nouveau, dynamiser le récit captivant et riche. Ainsi la quête de Willa prend fin, mais pas sans courage, détermination et entraide, avec des amis sur qui elle peut compter ! Les méchants ont aussi leur part, dans ce troisième tome, avec Barrow d’un côté et l’attaque des fermiers de l’autre. La bande dessinée met en avant une jeune femme déterminée et courageuse, dans un univers post-apocalyptique fascinant et inquiétant. Le dessin est toujours aussi plaisant, avec un trait fin, fluide et vif, avec un découpage dynamique et de belles planches à découvrir.

Réparer le monde est le troisième et dernier tome de la série Skyward, des éditions Hi Comics. Un album saisissant, captivant et plaisant, qui présente la fin de la quête de Willa, héroïne forte et déterminée, qui tente de réparer le monde malgré les vérités qui éclatent autour d’elle.