Le calendrier officiel 2022 Johnny Hallyday est paru en septembre 2021n, aux éditions Hugo & Cie. Un calendrier mural grand format, pour magnifier la grande star que fut Johnny Hallyday et plaire au plus grand nombre de fans, qui seront ravis de retrouver leur idole.

Le calendrier mural est grand formant, 31×43 cm, avec des spirales, pour pouvoir tourner les pages facilement, sans avoir à les plier. Il s’accroche donc au mur aisément, avec l’accroche, au niveau des spirales. Vingt-quatre photographies de l’artiste sont à découvrir, plus celle sur la couverture. Des clichés de toutes époques, sur scène ou ailleurs, pour revivre de beaux moments, se rappeler de souvenirs. Des photographies en noir et blanc, sont aussi à retrouver dans cette sélection méticuleuse. Le premier cliché, pour la première partie du mois de janvier, présente un portrait simple et beau du chanteur. Un homme en chemise, de profil, qui fixe l’objectif, comme s’il nous regardait…

Ainsi de suite, à chaque quinzaine de mois, une nouvelle page est à tourner et un nouveau cliché de l’artiste à découvrir. En portrait, sur scène, ou à moto, il est plaisant de le retrouver à toutes les époques de sa vie, pour revivre certains moments et se souvenir. Un grand cliché est à admirer, à chaque page, avec, en bas, le demi-mois présenté. Les dates sont bien notifiées, simplement, avec, en couleurs, les week- end et les jours fériés, pour pouvoir mieux se repérer. L’ouvrage solide, riche en photographies, et saura plaire à tous les fans ravis de retrouver une partie de leur idole.

Johnny Hallyday – Calendrier officiel 2022 est un bel ouvrage, des éditions Hugo & Cie, un calendrier mural grand format, pour admirer les beaux clichés de l’artiste, qui ranimera des souvenirs, tous les quinze jours, avec une nouvelle page à tourner. Un bel ouvrage qui trouvera sa place au pied du sapin de Noël !