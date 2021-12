Théâtre immersif policier – Une expérience hors norme jusqu’au 2 janvier 2022

Partagez





Théâtre immersif policier “Memento Mori” – Ecoutez, observez, enquêtez… Plongez en plein huis clos criminel et confondez le coupable, au sein d’un hôtel particulier du XIXe siècle, sur les hauteurs de Meudon. Une soirée hors norme à ne manquer sous aucun prétexte !

MEMENTO MORI

Théâtre immersif policier

du 18 décembre au 2 janvier 2022

Une expérience insolite et captivante à découvrir en urgence. À mi-chemin entre le théâtre immersif et la murder party, vous déambulerez entre les comédiens, espionnerez les conversations, démèlerez le vrai du faux et munis de votre carnet et crayon, vous tenterez de résoudre cette énigme macabre…

Synopsis

1919 La France sort du conflit le plus meurtrier de son histoire. Bien qu’exsangue de sa jeunesse, le pays se tourne vers l’avenir et retrouve foi dans le progrès. Une nouvelle période s’ouvre, féconde et avant-gardiste, propice à l’innovation qui voit un nouvel essor de la mode, du design, de l’architecture, du cinématographe et de la communication. Dans cette idée, “Le Cercle Vitruve” regroupe des intellectuels, artistes et scientifiques qui croient résolument à un avenir progressiste grâce à un renouveau culturel.

1932 Le directeur du Cercle, Clément Atlas, a choisi d’accueillir depuis quelques semaines un psychiatre spirite Paul Sérusier et son étrange femme. L’objectif du médecin : démontrer la réalité scientifique du spiritisme et ses potentialités dans le domaine psychiatrique. En ce soir d’octobre, vous êtes invité à une conférence de Paul Sérusier. Mais la soirée est particulièrement tendue… Certains convives semblent ne pas partager l’intérêt d’accueillir cet individu, d’autant plus que d’autres éléments sont venus perturber l’équilibre de cette communauté. La soirée bascule dans la discorde : le corps sans vie de Louis Clerc de Nerra vient d’être retrouvé. Les tensions se libèrent parmi les membres du Cercle. Observez attentivement chaque détail, chaque conversation… car à l’arrivée de la police, il vous faudra résoudre au mieux cette énigme !

Une expérience hors norme

Dans le somptueux cadre d’un hôtel particulier du XIXe siècle, la découverte du cadavre de Louis de Nerra fait basculer l’ambiance bon enfant de la soirée. Témoins privilégiés de cette scène, vous voici propulsés au coeur d’une enquête policière. Les tensions entre protagonistes apparaissent. Les intrigues des 7 personnages se déroulent simultanément dans l’ensemble de la maison. Vous pouvez engager la conversation entre vous et/ou avec chacun des personnages que vous souhaitez, explorer les lieux (sans déplacer quoique ce soit) ou même rester spectateur en suivant l’enquête du détective si vous le préférez. Vous pouvez devenir acteur en prenant la parole collectivement ou donner individuellement votre analyse sur le déroulement des faits. Réveillez le Shelock Holmes qui sommeille en vous !

Les Érables

Cet Hôtel particulier situé aux portes de Paris sur le haut des coteaux de Meudon dispose d'un jardin avec une vue panoramique exceptionnelle donnant sur Paris et la Tour Eiffel. Le domaine des Erables a été construit en 1890 sur une partie de l'emplacement du château de Bellevue bâti entre 1748 et 1749 par l'architecte Lassurance pour la marquise de Pompadour, favorite de Louis XV. Catherine Bloch-Laroque, la propriétaire, a su préserver les qualités d'authenticité de cette maison de famille en mettant en avant son charme et son identité. MEMENTO MORI Une pièce de Jean Patrick Gauthier et Frédéric Texier mise en scène : Jean Patrick Gauthier Scénographie : Jean Patrick Gauthier et Frédéric Texier Direction artistique : Nathalie Remy Avec Romain Duquesne, Jean Patrick Gauthier, Claire Olier, Charlie Petit, Nathalie Remy, Anna Schmutz, Frédéric Texier, Nicolas Vial, Philippe Weissert et Eric Wolfer.