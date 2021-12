À cheval !, tome 8, Un pour tous, tous poulains !

La série humoristique et hippique, À cheval !, des éditions Delcourt, se poursuit avec ce huitième tome, Un pour tous, tous poulains !, paru en octobre 2021. Une bande dessinée de Laurent Dufreney et Miss Prickly, dans lequel un nouvel arrivant va bousculer, quelque peu le centre équestre et ses résidents.

Dans le pré, Bijou s’approche de ses camarades en les saluant et en demandant ce qu’il y a de neuf. Rafal, Kara et Viking ont tous le regard tourné vers Bella, puis s’en vont au galop, sans même prêter attention à Bijou. Celui-ci n’en revient pas. Il est en colère, croyant qu’il est ennuyant ! Noisette s’approche de Bijou, le saluant et lui demandant ce qui le met de si mauvaise humeur. Alors qu’il commence à s’expliquer, le poney redevient comme transparent car Noisette semble obnubiler par le retour de Bella. Bijou, furieux reste sur place à se demander ce qu’ils ont tous avec Bella ! Il est vexé et se demande bien ce que Bella a de plus que lui… Il s’approche à son tour de Bella et rejoint les autres. Il constate de la jument n’est pas seule, elle a un poulain avec elle. Il affirme alors qu’effectivement, ça, il n’a pas !

C’est avec un grand plaisir que l’on retrouve les résidents de ce centre équestre, pour de nouveaux gags, des situations drôles, amusantes, improbables et hilarantes par moments ! Les chevaux, poneys et autres équidés vont être quelque peu bousculés par l’arrivée de Chocco, le jeune poulain de Bella. Un jeune animal farceur, curieux et joueur, qui va mettre beaucoup d’ambiance dans le club. La joyeuse bande l’accepte plus ou moins, le protègent, partagent et lui font découvrir la vie de club, rendant parfois les pensionnaires un peu zinzins ou inversement. La bande dessinée est pleine de rebondissements, dans tous les sens du terme, de surprise et de situations incroyables, bien pensées, captivantes et drôles, invitant à passer un bon moment de lecture. Le dessin reste très plaisant, avec un travail sur les chevaux, un univers coloré, doux et dynamique.

Un pour tous, tous pour un ! est le huitième tome de la série hippique et humoristique, À cheval !, des éditions Delcourt, qui présente de nouveaux gags et situations amusantes, autour des résidents du club qui découvrent un nouvel arrivant, un jeune poulain joueur, curieux et farceur.