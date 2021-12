SOS vis-à-vis: 5 astuces pour renforcer l’intimité de votre jardin

Qu’il est agréable de profiter de son jardin dès qu’il fait beau. Que ce soit pour lire un livre, bronzer au bord de la piscine, cultiver son potager ou prendre l’apéro avec ses amis ou sa famille, le jardin est un espace très apprécié des Français. Surtout quand il s’agit d’une situation sans vis-à-vis: en effet, selon une étude réalisée en 2020, ils sont 58% à posséder un jardin privatif.

Cependant, on a parfois l’impression de se sentir épié ou de partager cet espace avec ses voisins ou les passants, surtout lorsque l’on habite en ville. Pour profiter de votre jardin sans vous soucier des regards indiscrets, découvrez 5 solutions pour préserver votre intimité lorsque vous êtes dans votre espace extérieur.

La barrière végétale

Si vous aimez être entouré de plantes, l’utilisation de végétaux comme brise-vue est un excellent moyen de vous protéger des curieux. Plusieurs solutions s’offrent à vous:

une haie d’arbustes à feuillage persistant comme les thuyas, les lauriers ou encore les cyprès;

des bambous dans des bacs;

des plantes grimpantes comme le chèvrefeuille, le jasmin étoilé ou la clématite à faire pousser sur un grillage.

Cette solution vous permet d’ajouter de la verdure à votre cour, et de profiter de jolies fleurs et d’agréables odeurs selon les espèces choisies. En revanche, il vous faudra être patient le temps que les plantes poussent et occultent complètement la vue. Enfin, sachez que certaines espèces nécessitent de l’entretien.

Des voiles d’ombrage

Si vos voisins du dessus ont une vue plongeante sur votre terrasse, les voiles d’ombrage sont le meilleur moyen de préserver votre intimité. Triangulaires, rectangles ou carrées, elles sont faciles à installer et à retirer, vous protègent du soleil et apportent une touche déco élégante à votre espace extérieur. Il existe des voiles d’ombrage dans différentes tailles et couleurs, et certaines sont imperméables pour profiter de votre terrasse même lorsqu’il pleut.

N’hésitez pas à varier les couleurs et la hauteur des points de fixation pour égayer et dynamiser votre espace. Rendez-vous sur https://www.domondo.fr/stores-exterieurs/voiles-d-ombrage/ pour choisir vos voiles d’ombrage.

La palissade

Si vous recherchez une solution simple, efficace immédiatement et qui prend peu de place, la palissade est sans doute la meilleure option. En plus de vous protéger du vis-à-vis, elle permet de clôturer votre jardin. Vous pouvez choisir des panneaux prémontés, facile à poser, ou des panneaux à composer pour une palissade totalement personnalisée.

Côté matériaux, il existe des palissades en bois, en aluminium, en PVC ou en matériau composite, à choisir en fonction du style que vous souhaitez donner à votre jardin et de la facilité d’entretien.

Pour la hauteur, sachez que vous ne pouvez pas dépasser 3,20 m dans les villes de plus de 50,000 habitants, et 2,60 m ailleurs. Renseignez-vous auprès de votre mairie.

Une canisse

Si votre jardin est déjà clôturé par un grillage, pourquoi ne pas préserver votre intimité en optant pour une canisse ? Vous pouvez choisir des canisses naturelles en bambou, en osier, en roseaux ou en écorce de pin pour un aspect authentique et une meilleure intégration dans votre espace; ou privilégiez des canisses synthétiques en PVC ou en tissu pour une meilleure résistance et un entretien réduit.

Ce brise-vue est facile à poser et se fixe directement sur votre grillage grâce à des fils de fer ou des fixations adaptées.

Un mur en gabion

Voici une solution originale, tendance et élégante pour vous dissimuler à l’abri des regards indiscrets. Un gabion est une sorte de cage que l’on remplit de pierres, de galets, ou même de verre recyclé ou de bois. Les gabions sont modulables et esthétiques. Vous pouvez construire un mur de séparation ou un muret occultant en gabion, et alterner les couleurs des matériaux de remplissage pour donner un aspect décoratif à votre réalisation. Enfin, vous pouvez y ajouter quelques plantes.

Il existe de nombreuses solutions pour renforcer l’intimité de votre jardin ou de votre terrasse, et ainsi profiter de votre espace extérieur à l’abri des regards. A vous de choisir la solution la plus adaptée en fonction du style souhaité, de la facilité de pose et de l’entretien nécessaire.