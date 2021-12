Automnal : Un drame saupoudré d’horreur chez 404 Comics

Partagez





Suite au décès de sa mère, qu’elle a très peu connue, Kat Sommerville retourne au pays. Un « pays » nommé Comfort Notch, actuellement en plein temps « Automnal ». Une ville dont elle a, volontairement ou non, oublié les US et coutumes. Mais surtout, zappé cette légende ancienne dont la mélodie lui revient peu à peu en tête.

Un one shot comics, teinté d’horreur et de drame, disponible depuis le 28 Octobre 21 aux Éditions 404 Comics.

Le décor :

Le bureau du principal … Kat doit faire face à la directrice de l’établissement, comme au bon vieux temps ! Sauf que cette fois, ce n’est pas pour elle mais pour sa fille, Sybil. Surnommée affectueusement, Mademoiselle Destroy-explose par sa mère, ce surnom fait beaucoup moins rire la principale !! Car, une nouvelle fois, cette petite furie a renvoyé un de ses camarades à la maison, le nez en vrac. Il faut dire que Kat est loin d’être la mère exemplaire, tirée à quatre épingles. Un oeil au beurre noir, jean, tee shirt , casquette … Et que le monde a facilement vite fait de faire des amalgames.

Mais ce n’est pas grave. Car, aujourd’hui, Kat vient d’apprendre le décès de sa mère. Une « étrangère » aux abonnés absents pendant toutes ces années où elle a dû se battre pour vivre, survivre, sans cet amour maternel. Et, pourtant apprendre à l’inventer pour sa propre fille.

Aujourd’hui est le début d’une nouvelle vie. Un retour aux sources. Le taxi est déjà là, avec toutes leurs affaires, pour partir loin de cette ville, et revenir au point de départ pour se reconstruire, et grandir. Retrouver cette maison qu’elle a quitté à ses neuf ans, et la faire découvrir à Sybil.

Car, Kat n’est pas comme sa mère. Non. Elle ne veut pas le devenir.

Et, pourtant, en retournant sur ses pas, dans cette ville qu’elle a quitté des années auparavant, elle va s’apercevoir que certaines mélodies ne changent pas …

Le point sur le comics :

Daniel Kraus nous propose un scénario simple, efficace où Chris Shehan et Jason Wordie, s’amusent à cacher quelques secrets. L’édition de 404 comics est « bien léchée » et nous offre une texture de couv et de pages que l’on se plaît à caresser tout en lisant. Comme pour se rassurer lorsqu’on est enfant, que les terreurs nocturnes nous assaillent, et que notre seul échappatoire est la matière originelle ! L’ambiance d’ »Automnal », où le manque d’oxygène, et de chlorophylle nous submergent, nous plonge dans cette saison étrange, froide. En plus du changement comportemental de certains animaux, et de la nature, à cette époque de l’année, le récit se teinte de mystère, autant que les personnages qui composent toute l’histoire.

Disparitions, drames de l’enfance, et légendes viennent se balader sous notre nez, comme cette rengaine, pièce maîtresse de cet « horror comics ».

La conclusion :

Automnal chez 404 Comics, reprend tous les standards de l’horreur : une comptine ancienne (comme celle de Freddy Krueger), une famille déchirée (comme dans une histoire de Sally Wainwright), et un étrange endroit, qui émerveille lorsqu’on le découvre, puis terrorise lorsqu’on s’en rappelle (comme un certain Midsommar).

Il conduit le lecteur dans les méandres de l’angoisse et du mal-être, à travers la vie de la protagoniste principale. Entre drame et horreur, à la fin de la lecture de ce comics, chaque poil de vos bras frissonnants porteront des petits noms comme feuilles mortes, hallucinations, ou encore arbres !!!! Bon courage !