Champagne Gremillet – Le Millésimé

Champagne Gremillet est une maison familiale, qui depuis 1979, propose une belle gamme de produits, dont des champagnes. Pour ces fêtes de fin d’année, pour des cadeaux spéciaux et les tables de fêtes, la maison Gremillet dévoile son nouveau Millésimé et sa sélection de crus.

Champagne Gremillet est une maison exclusivement familiale, qui produit 500 000 bouteilles par an, pour une clientèle traditionnelle française, en grande partie. Les cuvées sont récompensées par les plus grands concours de vins et sélectionnées, chaque année, par 50 Ambassades et Consulats, à travers le monde. C’est à 45km de Troyes, à Balnot sur Laignes, au cœur du terroir de la Côte des Bar, qu’est situé le domaine de 48ha de vignes.

Pour les fêtes, la Maison champagne Gremiller, présente son Millésimé 2015, arrivée depuis peu dans la collection prestigieuse des 3uniques », après plus de 5 ans de vieillissements sur lies. Un cru au pinot noir, qui se présente dans une jolie bouteille, aux courbes douces. La bouteille est dans un écrin, une belle boîte blanche, au graphisme doré, un écrin sobre et élégant.

Fruit de la récolte de 2015, année exceptionnelle, le champagne offre une robe jaune doré, plutôt brillante. Au nez, il est un doux mélange d’odeurs fruitées et florales. En bouche, le champagne est rond, gourmand, présentant un bel équilibre entre les fines bulles et les arômes floraux et fruités qui se dégagent. Le champagne multi-récompensé accompagnera très bien les desserts fruités, en fin de repas, pour rester un peu en bouche, avec finesse.

La Maison Gremillet propose également pour les fêtes, sa prestigieuse cuvée Evidence, en version magnum, dans un tout nouveau et joli coffret en bois. Un champagne atypique et rare, à la belle présentation, tout comme la collection les Inspirations, composée de trois références en édition limitée, à déguster et savourer, avec modération.

La Maison Champagne Gremillet, présente une belle et savoureuse sélection de champagnes, pour ces fêtes de fin d’année. Difficile de faire un choix, mais parmi cette sélection le Millésimé, plusieurs fois récompensés, fruits de plusieurs années de travail, saura éveiller les papilles et sublimer une fin de repas. Un coffret à déguster avec modération ou à glisser au pied du sapin de Noël…

La Maison Champagne Gremillet est à retrouver par ici…