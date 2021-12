Sangoma – Les damnés de Cape Town est une bande dessinée de Caryl Férey et Corentin rouge, parue aux éditions Glénat, en novembre 2021. Un récit sous tension, se déroulant en Afrique du Sud, une enquête policière sur fond de climat social brûlant, entre violence, angoisse et passé.

Dans la plaine, un homme de couleur noire court. Il semble affolé. Derrière lui, il y a des aboiements. Il fuit. En effet, trois hommes blancs s’apprêtent à lâcher trois chiens sur lui. Les gros clébards foncent sur leur proie et chopent l’homme au mollet. Un peu plus tard, l’homme est attaché à un poteau, devant tout le monde. Torse nu, il est fouetté devant tout le monde. Sa femme demande au bourreau de l’épargner. Elle affirme qu’il n’a rien fait de mal ! Malheureusement, ses pleurs et ses demandes n’y font rien. Les coups de fouet résonnent, tout le monde reste là, à regarder gravement. La femme tient son fils devant elle, elle pleure. De l’autre côté, une femme blanche, blonde détourne le regard. Devant elle, elle tient sa fille. La jeune fille regarde, l’air tenace, l’enfant en face. Le fils de l’homme battu, de même, regarde la jeune fille, d’un air sévère et plein de haine.

Vingt ans après l’Apartheid, les cicatrices restent et révèlent toujours des inégalités, un passé douloureux, une rancœur profonde. Les propriétaires blancs et les ouvriers noirs ont beaucoup de difficultés à s’entendre, et la tension monte dans le pays. En effet, les Africains demandent à qu’on leur rende la terre de leurs ancêtres, tandis que les blancs expliquent que le pays va mieux, sort de la misère grâce à leurs exploitations. Dans ce chaos de plus en plus palpable, le lieutenant Shane Shepperd va devoir faire la lumière sur le meurtre de Sam, retrouvé mort sur les terres de la ferme des Piennar, ses employeurs. Le polar est très bien mené, la bande dessinée découpée efficacement, pour entraîner les lecteurs dans une enquête palpitante, angoissante, sur un fond de climat social brûlant. Le passé, les croyances sont aussi de la partie, dans cette enquête plein de rebondissements et d’action. Le dessin se veut réaliste, avec un trait moderne et dynamique, ainsi qu’un découpage énergique.

Sangoma – Les damnés de Cape Town est une bande dessinée de Caryl Férey et Corentin Rouge, parue aux éditions Glénat, qui présente un polar bien ficelé, haletant et palpitant, une enquête policière sur fond de climat brûlant, entre tension, violence, passé, rancœurs…