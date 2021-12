Suite aux belles découvertes que nous avons faites cette année, nous avions envie de vous donner nos 5 idées de cadeaux à faire à une femme pour Noël. Parfum, maquillage, bijou, livre, Wonderbox, etc. Vous verrez, il y en a pour tous les goûts !

Le parfum Musc Noir de Narciso Rodriguez

Cela a été difficile de choisir un parfum en particulier, néanmoins Musc Noir de Narciso Rodriguez se démarque pour son caractère doux et délicat. Il a un petit côté mystérieux dans sa façon d’évoluer sur la peau après l’avoir déposé. Il saura s’adapter à toutes les femmes désireuses de se démarquer, car son odeur de musc profond est assez unique.

Ses notes olfactives : de la prune en notes de tête, l’héliotrope cœur de musc en notes de cœur et un accord cuir et daim en notes de fond. Soit, une combinaison assez unique en son genre, qui apporte de la sensualité au tout. Le parfum Musc Noir de Narciso Rodriguez est divin !

Une jolie pièce de maquillage

Cela aurait été trop difficile de choisir une pièce en particulier, alors nous avons décidé de tricher un peu en vous révélant nos 3 pièces de maquillage coup de cœur de cette année.

La palette miniature pour les yeux The Super Nudes de Charlotte Tilbury

La Mini Eye Palette de Charlotte Tilbury a cet avantage de posséder des teintes nudes susceptibles de plaire à un plus grand nombre. Elle contient donc 6 fards permettant 2 looks différents. Trois fards mats, assez intenses. Ainsi que 3 autres teintes, plus fraiches pour réaliser de jolis makeup satinés. Les couleurs sont un peu du même acabit, à savoir du brun, du taupe ainsi qu’une teinte plus intense proche du noir. La qualité des fards est dingue, du grand Charlotte Tilbury. Et étant donné qu’elle est de petite taille, elle pourra se glisser discrètement dans le sac à main pour d’éventuelles retouches.

La poudre bronzante Teddy Bare de Too Faced

Les femmes collectionneuses vont craquer sur la collection Teddy Bare de Too Faced. Et notamment sur la poudre bronzante mise à nu, teinte Honey Bun Glow, qui est superbe ! Elle se travaille très bien au pinceau pour un effet irisé sur la peau. Nous avons été impressionnés par sa tenue, elle ne bouge pas de toute la journée. Sa composition quant à elle est assez surprenante, puisqu’elle est enrichie en miel de Manuka et en cannelle. Cette poudre pourra s’utiliser sur les paupières, et même sur le corps pour l’illuminer au max le soir du 31 décembre. Et cette poudre en forme de nounours, on en parle ? Canon !

La poudre double usage de Valentino Beauty 01 Born to Roma

Valentino fait partie des marques qui nous ont le plus surpris cette année. Car le créateur propose une gamme de maquillage somptueuse, dont la poudre double usage blush & fard à paupières qui vaut vraiment le détour. Déjà, son odeur est addictive, quel bonheur de déposer cette poudre délicatement parfumée sur le visage ! Nous tenions également à saluer son écrin, tout en élégance, couleur rouge et or, très féminin. À l’intérieur, un fard crémeux de la teinte Born to Roma, accompagné d’un petit pinceau et de son miroir, pour une application précise du fard sur les joues, les tempes et les paupières.

Une jolie montre élégante ou connectée

La montre Casio

Ce n’est pas la première fois que nous vous proposons la montre Casio comme idée de cadeau, car nous sommes persuadés qu’il s’agit là d’un indémodable. Vous n’aurez qu’à choisir la taille et la couleur en rapport avec les goûts de la personne à qui vous souhaitez l’offrir. Et parmi celles que nous préférons, il y a la très classique Casio Vintage Iconic au style vintage couleur gold. On retrouve bien les fonctions qu’on lui connaît, à savoir l’éclairage de l’écran, le chronomètre ainsi qu’une alarme quotidienne. Elle plaira aux nostalgiques des années 80, c’est certain !

La montre Polar Unite



Il s’agit sûrement des cadeaux les plus en vogue de ces dernières années : la montre connectée. Et parmi celles que nous avons eues le plaisir de découvrir, il y a la montre Polar Unite. Elle possède de nombreuses fonctions permettant un suivi assidu de l’activité physique, en rapport avec le profil enregistré dans la montre. Avec notamment, le calcul du rythme cardiaque ainsi que la qualité du sommeil. Elle propose aussi des cessions d’entraînements, avec un suivi pointu de l’endurance, grâce notamment à des séances de cardio. Une application Polar permet justement de définir les séances de sport que nous souhaitons faire avant de commencer les entrainements.

Cerise sur le gâteau, elle émet des notifications. Il est d’ailleurs possible de paramétrer son téléphone pour être informé des appels et messages que l’on reçoit puisqu’ils s’afficheront directement sur la montre. Enfin, côté esthétique, que dire si ce n’est qu’on ne la présente plus. Elle est élégante et confortable. Légère, elle se fera oublier de jour comme de nuit.

Un coffret Wonderbox « Joyeux Noël Émotion »

On a tendance à dire que les Wonderbox font partie de ces idées cadeaux qui prouvent que l’on manque d’inspiration. Et alors ? À l’occasion des fêtes de Noël, Wonderbox propose un coffret « Joyeux Noël » en édition limitée pour une ou deux personnes. La personne qui va en profiter aura le choix entre 16 000 activités entre séjours de charme, repas gourmand, rituel bien-être et activité de loisir. Comment ? C’est simple, elle n’aura qu’à choisir son activité, réserver bien sûr et régler avec le chèque-cadeau présent dans le coffret Wonderbox. Qui dit mieux ?

Un livre « La Poudre » Tome 1 et 2

Pour les plus petits budgets, il y a le cadeau qui fait toujours plaisir, à savoir le livre. Et pour cette sélection d’idées de cadeaux, nous avions envie de faire ressortir un livre fou de féminisme, à savoir La Poudre, Tome 1 et 2. La Poudre récence les interviews de femmes connues, artistes, musiciennes, intellectuelles qui parlent de leur enfance. Lauren Bastide nous offre des témoignages forts en émotion, absolument passionnants. Les sujets abordés : le droit des femmes, la tolérance, le sexisme, la violence, etc. Ils sont disponibles aux Éditons Marabout.

Et voici pour nos 5 idées de cadeaux à faire à une femme pour Noël ! N’hésitez pas à partager vos idées en commentaire !