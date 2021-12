Mademoiselle Azzaro – Une eau de toilette fraîche, tout en discrétion

Parmi les parfums légers que j’ai eus le plaisir de découvrir récemment, il y a Mademoiselle Azzaro. Agréablement surprise, j’avais envie de vous le présenter plus longuement pour que vous puissiez vous en faire une idée précise avant de (vous) l’offrir pour Noël.

Mademoiselle Azarro : un sillage tout en légèreté

Vous me connaissez, je suis passionnée par la découverte de nouveaux parfums. L’eau de toilette Mademoiselle Azarro, a réussi à me faire sortir de ma zone de confort, puisqu’elle est bien plus douce que les parfums que je vous présente habituellement. Et j’ai bien fait, car il possède sa propre identité, certes légère, mais néanmoins présente par son authenticité.

Un flacon épuré

Je trouve que le flacon de Mademoiselle Azzaro à un petit côté romantique avec son look facetté et ce nœud en satin tout en douceur. Il incarne l’élégance à la Parisienne, la sophistication également. Le jus qu’elle referme est de couleur rose, synonyme de féminité.

Un sillage fleurit et fruité à la fois



Lorsque j’ai vu que le parfum possédait des notes fleuries et fruitées, j’étais inquiète qu’il manque d’équilibre. Que les fleurs prennent sur le dessus sur les fruits, et inversement. Finalement, Azzaro a réussi à faire en sorte de proposer un jus équilibré, à tel point que j’ai eu du mal à reconnaître les ingrédients qui le composent durant les premières minutes. En effet, ses notes olfactives sont assez inédites pour moi, qui suis plus adepte de fragrances musquées. Le parfum contient donc une combinaison de pêche, de fleur de Seringua également appelée le « Jasmin des Poètes » et de bois d’iris.

Mon avis

Je reconnais avoir été surprise par cette fragrance que j’ai trouvée assez unique en son genre. Elle a un petit côté dynamique avec cette fraîcheur qu’apporte la pêche. Et même si elle est légère, elle possède bien sa propre identité. Enfin, je tenais à préciser que malgré sa discrétion, elle sent toute la journée, et plusieurs jours après sur les vêtements.

Mademoiselle Azzaro est une ode à la féminité ! Un parfum frais, qui plaira beaucoup aux femmes en recherche de senteurs douces et rassurantes.