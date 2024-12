Jour Férié – Un puzzle inspirant pour chaque moment de calme

Et si, pour un moment de répit, on laissait de côté notre charge mentale, installés bien confortablement avec un thé chaud à la main, et qu’on se plongeait dans un puzzle de la marque Jour Férié ? Si vous ne la connaissez pas encore, laissez-moi vous en parler ! J’ai eu le plaisir de m’offrir un instant de sérénité en assemblant l’un de leurs puzzles. Ces créations originales, portées par un fort engagement écologique, proposent des illustrations qui invitent à la quiétude.

À travers des décors et lieux apaisants, elles nous transportent ailleurs, pour quelques heures de douce parenthèse.

Jour Férié – Une découverte inattendue

C’est complètement par hasard que j’ai découvert la jolie marque de puzzles Jour Férié. J’ai de suite été séduite par son univers, doux et serein, qui résonne comme essentiel lorsqu’on se lance dans la création d’un puzzle. Plus encore, lorsqu’on veut s’offrir une parenthèse de douceur, un moment de calme après une journée chargée ou lors d’un Jour Férié. Car oui, ce n’est pas par hasard que les créatrices Laëtitia et Céline ont choisi ce nom. Elles y ont vu l’opportunité qu’offre un jour férié de prendre du temps pour soi, loin du tumulte du quotidien. Elles ont eu conscience qu’il fallait parfois ralentir. Et je me suis de suite reconnue dans cette philosophie, d’autant plus que je suis une adepte des puzzles, notamment lorsque j’ai besoin de me recentrer ou de savourer un silence apaisant.

L’art du puzzle au service du bien-être

Les puzzles Jour Férié sont conçus spécifiquement pour les adultes, et je trouve ça génial. Les illustrations et les décors proposés ont cette capacité à éveiller en chacun de nous des souvenirs ou émotions particulières. J’apprécie aussi l’engagement écologique fort de la marque, avec des puzzles fabriqués en France et pensés dans une démarche éco-responsable. En effet, les créatrices sont convaincues que le bien-être et les enjeux écologiques vont de pair, et je salue leur approche.

En résumé, les puzzles Jour Férié sont une invitation à ralentir en se créant une bulle de calme infranchissable. Un moment à soi qui fera naître des décors intéressants, dans des thématiques variées, comme ces deux modèles pour lesquels j’ai eu un coup de cœur et que je compte bien vous présenter.

Il est désormais temps de puzzler les amis…

Lorsque je me suis rendue sur le site officiel de Jour Férié, j’ai de suite eu un coup de cœur pour deux puzzles de 1000 pièces : les modèles « 08-La neige qui tombe » et « 09-Regarder les gens ».

Mais avant de vous partager mes impressions sur ces puzzles, j’aimerais que nous prenions un moment pour admirer ensemble les packagings si caractéristiques de Jour Férié. Ils sont tout simplement magnifiques. Chaque puzzle est glissé dans un carton aux couleurs chaleureuses, orné d’une pochette illustrant le modèle à réaliser. J’aime l’idée que les puzzles soient numérotés, parce qu’on comprend que les éditions sont limitées, et on a donc cette impression d’exclusivité. A l’intérieur, pas de plastique : les pièces de puzzle sont placées en vrac, en toute simplicité. Une jolie photo imprimée accompagne le tout, offrant un avant-goût visuel de la création à venir.

Le puzzle « 08-La neige qui tombe »

Ce puzzle m’a immédiatement séduite, un coup de cœur instantané. Il m’évoque un dimanche après-midi d’hiver, confortablement installée près de la fenêtre, à regarder tomber la neige. Il y a dans ce modèle une douceur nostalgique, mais aussi une touche artistique subtile, presque cinématographique. Quoi de plus apaisant que de contempler la neige tomber, un soir d’hiver, depuis sa fenêtre ? L’atmosphère est sereine, presque intime. On se demande si la personne qui observe est dans un hôtel cosy ou dans sa maison, mais peu importe. Ce moment de calme, avec un verre d’eau à la main, et une playlist en fond, invite à une véritable parenthèse de quiétude.

Le plaisir reste identique pour celui qui se lance dans la création de ce puzzle. Même si, je préfère vous prévenir, il est complexe. Mais c’est justement ce qui le rend fascinant !

Le puzzle « 09-Regarder les gens »

Et si on changeait un peu de saison ? Nous voilà en plein été, au cœur d’une terrasse où les gens semblent s’offrir, encore une fois, une parenthèse de tranquillité. Pour celui-ci, je dois vous avouer que je suis sortie de ma zone de confort. En effet, je fais partie de ces rares personnes qui n’observent pas les gens. Par pudeur ? Peut-être bien ! Toujours est-il que depuis que j’ai réalisé ce puzzle, j’ai envie de changer ma perspective, et observer leurs tenues vestimentaires colorées, la joie de leurs retrouvailles entre amis, etc.

Bonne nouvelle : le puzzle est facile à réaliser, idéal pour des débutants qui préfèrent ne pas y passer des heures.

Vous l’aurez compris, je suis tombée sous le charme de la boutique en ligne de Jour Férié. J’aime l’idée que chaque puzzle incarne un moment de quiétude, que ce soit pour soi ou à partager, avec des illustrations réalistes qui capturent le quotidien (comme « Rien à se mettre » ou encore « La tarte au citron »).

Je reste persuadée que les puzzles Jour Férié feront un excellent cadeau de Noël. N’hésitez pas à vous rendre sur leur site officiel et à choisir celui qui vous parle le plus, qu’il soit surprenant, amusant ou simplement apaisant.