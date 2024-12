Pura Vida : le rhum qui met le Costa Rica dans votre verre

Si je vous dis « Costa Rica », vous pensez plages, forêts luxuriantes et biodiversité époustouflante, n’est-ce pas ? Eh bien, préparez-vous à y ajouter une autre merveille : le rhum Pura Vida. Dernier-né de l’alliance entre Les Bienheureux et un producteur costaricain, ce rhum est une ode à la « Pura Vida » – ce mode de vie célébrant la simplicité et la joie. J’ai eu la chance de tester le Pura Vida XO, et croyez-moi, il fait honneur à son nom.

Les Bienheureux : des esprits créateurs

Si Les Bienheureux ne vous évoquent pas encore quelque chose, il est grand temps de corriger cela. Cette maison française s’est fait un nom grâce à des spiritueux audacieux et raffinés, à l’image de leur emblématique El Pasador de Oro. Avec Pura Vida, Les Bienheureux franchissent un nouveau cap en collaborant avec une distillerie costaricaine pour créer une gamme qui marie respect du terroir et expertise française. Leur signature ? Une quête permanente de qualité et d’originalité.

Pura Vida XO : le raffinement en bouteille

Le Pura Vida XO, c’est un concentré d’élégance. Assemblé à partir de pur jus de canne, de miel et de mélasse, il dévoile une rondeur en bouche que j’ai adorée. Vieilli d’abord en fûts de bourbon au Costa Rica, il est ensuite affiné en Charente, lui conférant un équilibre parfait entre caramel fondant, fruits mûrs, et une pointe vanillée. À déguster pur pour une véritable plongée dans les saveurs tropicales, ou avec un carré de chocolat noir pour sublimer ses nuances.

Pura Vida Pasión : le soleil dans un verre

Bien que je n’aie pas goûté cette version, elle intrigue par son infusion aux fruits de la passion. Imaginez un rhum aussi vivace qu’un coucher de soleil costaricain, prêt à électriser vos cocktails avec ses arômes exotiques. Si vous aimez les touches fruitées et acidulées, c’est celui qu’il vous faut.

Pura Vida Puro : puissance brute du terroir

Pour les amateurs de sensations fortes, le Puro promet une expérience sans concession. Non réduit, il conserve toute son intensité et sa force aromatique. Avec ses notes boisées et sa complexité, il s’adresse aux personnes qui recherchent un rhum à la fois authentique et audacieux.

Un rhum, une histoire, un engagement

L’ADN de la gamme Pura Vida est profondément ancré dans le Costa Rica. Produit dans une distillerie moderne et durable, ce rhum reflète l’esprit écoresponsable de ce pays visionnaire. Le single estate garantit un contrôle total, du champ de canne à la mise en bouteille.

Mon verdict

Le Pura Vida XO m’a séduite par sa finesse et son équilibre. Peu habituée des rhums du Costa Rica, j’ai été conquise par le soin apporté à son élaboration. La gamme entière incarne à la fois l’authenticité et l’innovation, faisant de Pura Vida un incontournable pour les adeptes de rhums d’exception.

Alors, prêt·e à découvrir le Costa Rica dans votre verre ?