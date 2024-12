L’amour est dans le thé – Tome 5 – Éditions Glénat Manga

Partagez





Isshin est à présent bien occupé, dans la plantation Shinomiya, et il en oublie complètement de tenir ses promesses ! Mais, peut-être est-ce L’amour du thé qui l’absorbe complètement ? Ou, pire, son ex-compagne qui l’a embauchée ??? Chako commence à voir rouge. Elle décide de débarquer du jour au lendemain, avec la petite Futaba, sur le lieu de travail de son futur mari !!!!….

Un cinquième tome de cette comédie romantique, aussi douce qu’amère, qu’on adore !



À retrouver aux Éditions Glénat Manga depuis le 20 novembre 24 !!! (+12)



Le décor :

Chako se remémore les moments passés avec son ami d’enfance. En effet, lorsque Jin lui déclare sa flamme, la jeune femme en profite pour contrer sa proposition, en lui expliquant qu’elle a déjà avoué ses sentiments à Isshin. Depuis le temps qu’ils jouent la comédie tous les deux, à cause d’un quiproquo, il était temps de se déclarer l’un l’autre.

Mais, son ex petit ami, Jin, ne l’entend pas de cette oreille. Et, au fil de ses questions, Chako commence à douter de la relation naissante après sa déclaration à Isshin.

Un doute qui ne la lâche plus, depuis que son « ancien fake mari » est parti travailler dans la plantation de son ex. Et, qu’il ne donne plus de nouvelles régulières, ou d’indices lui permettant de supposer qu’il se passe quelque chose entre eux.

De plus, il n’a de cesse de promettre à la petite Futaba de rentrer le week-end, tandis que les semaines s’enchaînent. Trouvant toujours une raison de rester sur la plantation !!!

C’est au moment où Isshin envoie une photo de célébration sur son téléphone, que le radar de Chako se met en place. Elle découvre le reflet dans ses lunettes. Sans attendre une minute de plus à douter dans son coin, elle débarque ainsi dans la plantation Shinomiya. La petite Futaba sous le bras, histoire de valider son comportement !

Le point sur le manga :

Rien ne va plus dans ce quatuor « amoureux » !!!! Chacun court après l’autre, entre mensonges, déclarations, et tensions pour mieux nous amuser à chaque tome. Ici, dans ce cinquième opus, édité aux Éditions Glénat Manga, les situations cocasses continuent de s’enchaîner !!! Mêlant la naïveté et la candeur des réflexions enfantines, de Futaba !

Les ex entrent en scène : d’un côté pour mieux semer le doute, grâce à plusieurs petits indices déroutants. De l’autre, avec la tentation ultime de cet amour qui est dans le thé depuis son enfance, pour Isshin. Une façon détournée de retenir l’être aimé dans les parages ! Umebachi Yamanaka y ajoute des imprévus météorologiques qui viennent sceller toutes les inquiétudes de chacun !!

Les scènes de doutes transforment Chako, en un personnage inconnu, que nous découvrons grâce aux graphismes « anime like », accentuant ces mimiques et ces « transformations » diaboliques, hilarantes !!!

Mais, perdure toujours en thème principal, la tradition de cette boisson aux vertus nombreuses et ces méthodes de consommation, avec L’amour est dans le thé.

La conclusion :

Un cinquième tome qu’on pourrait qualifier de « montagnes russes émotionnelles » : doutes, colère, amour, tentation, révélations amoureuses, et beauté de cet amour ne demandant qu’à exploser !. On flotte dans la comédie romantique au parfum de thé, la plus amusante de tous les temps !!! L’amour est dans le thé, c’est la série feel-good de l’hiver, à mettre sous chaque sapin, pour rêver tendrement, et égayer chaque journée de pluie !! On continue d’attendre patiemment le prochain tome à venir, le 5 février 25, aux Éditions Glénat Manga, pour savoir comment va finir ce quatuor infernal !!!!