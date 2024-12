Pitcairn – L’île des révoltés du Bounty, le quatrième tome

Sauver nos âmes est le quatrième et dernier tome de la série Pitcairn L’île des révoltés du Bounty, des éditions Glénat. Un album, de Mark Eacersall, Sébastien Laurier et Gyula Németh, paru en octobre 2024, qui propose de découvrir la conclusion de cette véritable histoire.

La narratrice est Mary Ann Christian. Elle est née le jour où son père a été assassiné. Young, mal à l’aise dans son lit, avec le crâne de Fletcher au-dessus du lit, à l’observer, se lève. Il va prendre l’air, mais se met à tousser du sang. Il observe ses mains rouges. Quelqu’un lui demande si ça va mieux ou ça ne passe pas. Lorsqu’il relève la tête, il fait face à un crâne humain. Il prend peur et recule brusquement. Les femmes de l’île expliquent qu’il s’agit de Williams. Young demande d’arrêter avec ces crânes ! Il ne veut plus les voir et affirme qu’il faut les enterrer. Vahineatua lui demande ce qui lui arrive. Teatuahitea explique, quant à elle, qu’elles doivent honorer les morts et les garder près d’elles, tout comme le crâne de Fletcher est chez Maimiti… Young réplique qu’il faut laisser les morts tranquilles !

Le dernier tome de la série reste rythmé et intéressant à découvrir. Les tensions entre les hommes et les femmes sont toujours palpables, tout comme les différentes croyances. Le thriller tropical offre un récit inspiré de l’histoire vraie des révoltés du Bounty, offrant une enquête et des recherches, pour cette histoire au plus près de la réalité. Une immersion dans cet enfer, entre amours, croyances, pardons, meurtres, violence, espoir, transmission… Les rapports de force semblent changés, pour un avenir meilleur, on l’espère, pour les survivants. La lutte, la survie, la mutinerie restent au cœur de ce thriller haletant, offrant une belle conclusion à cette tétralogie majestueuse et intéressante. Le dessin demeure captivant, avec un trait fluide et une mise en scène dynamique, et de belles couleurs.

Sauver nos âmes est le quatrième tome de la série Bounty L’île des révoltés du Bounty, des éditions Glénat. Un album qui vient clôturer la tétralogie, offrant un thriller tropical haletant, entre mutinerie, violence, meurtres, survie, lutte, société, avenir, enfants…