Les grands méchants – Ed. Kaléidoscope

Les grands méchants est un bel album jeunesse, des éditions Kaléidoscope, distribué par L’école des loisirs, paru en octobre 2024. Un livre passionnant, de Marie Desplechin et Elsa Oriol, qui présente les portraits de grands méchants de contes, romans ou mythes, qui ont marqué des générations.

La tranche dorée, de ce bel et grand album, apporte un joli plus qui le rend précieux. Le livre propose de découvrir quelques grands méchants. Ainsi, un avant-propos de Sophie Van Der Linden, spécialiste de la littérature jeunesse, revient sur ces personnages. Forts, redoutables, rusés, ils sont charismatiques. Ils ont la parole dans cet album particulier, qui leur rend hommage, car les contes ne seraient pas les mêmes sans eux. C’est avec Dracula que la galerie de personnages débute. Un homme qui aimerait savoir ce qu’on lui reproche ! Il vit la nuit, car il n’a pas le choix. Il souffre d’une lucite qui lui interdit de s’exposer aux rayons du soleil.

Ainsi plusieurs grands personnages, plus ou moins connus, de contes, romans ou mythes, trouvent la parole dans cet album. Un livre qui présente les portraits de ces personnages charismatiques. Chacun se livre, à sa manière, pour présenter des parties méconnues, troublantes, inversant parfois les rôles de bons et de méchants. Il est fort intéressant de découvrir ces personnages autrement, qui révèlent leur façon de voir les choses et leur vérité. Ainsi, sincères ou manipulateurs, ces hommes, femmes ou créatures racontent leur version des faits, apportant une nouvelle dimension aux différents récits connus. A chaque double page, un personnage se révèle, entre la narration et le portrait. Le récit est troublant, tout autant que les illustrations. Le dessin est superbe, les portraits saisissants, avec un trait qui se veut réaliste et travaillé.

Les grands méchants est un bel album, à la couverture et la tranche dorées, des éditions Kaléidoscope. Un livre grand format qui offre la parole aux grands méchants des contes, romans ou mythes, à travers des portraits marquants, qui viennent apporter une autre vérité.