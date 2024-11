J’y suis ! – Ed. L’école des loisirs

J’y suis est un petit album cartonné, de la collection Loulou & Cie, des éditions L’école des loisirs, paru en octobre 2024. Un ouvrage, pour les tout-jeunes lecteurs, de Matthieu Maudet, qui vient, entre humour et tendresse, aborder le thème du coucher.

Les étoiles brillent dans le ciel. Un petit oiseau est bien installé dans son petit nid, pour passer la nuit. Il explique à maman qu’il y est. Mais maman arrive avec doudou, pour un gros câlin ! L’oisillon est avec son doudou, dans le petit nid. Il affirme qu’il y est. Mais papa arrive avec le biberon qu’il a préparé. L’oisillon se retrouve avec doudou et le biberon dans son nid. Et c’est papy qui arrive bientôt, avec sa guitare. Il veut faire un peu de musique, pour faire de beaux rêves… Debout dans son nid, l’oisillon affirme à mamie qu’il y est. Mais mamie arrive avec des biscuits. On ne sait jamais, si le petit a un petit creux pendant la nuit !

Ainsi de suite, c’est toute la famille qui arrive pour embêter l’oisillon qui est prêt à dormir. Le récit propose de suivre le rituel amusant de ce petit oiseau, qui est bien installé dans son nid, mais qui se retrouve avec un cocasse défilé. Tous les membres de la famille semblent avoir quelque chose à lui remettre, avant que le petit ne s’endorme. Le texte est donc bien rythmé, offrant une ritournelle, un rituel plutôt amusant. En effet, les rôles semblent inversés, avec l’oisillon qui veut dormir et les adultes qui viennent l’embêter pour un dernier bisou, le doudou, l’histoire du soir… Le récit reste simple, et plaisant, avec ces répétitions. Il permet aussi d’enrichir le vocabulaire des jeunes lecteurs, avec l’oisillon qui nomme chacun des personnages. Le final est plein de tendresse et d’humour. Le reste offre un trait rond et doux, ainsi qu’un univers coloré.

J’y suis ! est un album jeunesse plein d’humour, des éditions L’école des loisirs. Un livre carré, aux pages solides, qui propose de suivre le rituel du coucher d’un oisillon qui aimerait bien dormir tranquillement, alors que tous les membres de la famille viennent le visiter.