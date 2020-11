La chocolaterie Monbana au cœur des fêtes…

Et avant de retrouver les fêtes, on patiente avec le calendrier de l’Avent gourmand de la chocolaterie Monbana ! En effet, cette année encore, la chocolaterie française invite à patienter dans la gourmandise avec des collections inédites, féériques et élégantes.

C’est un joli coffret, qui s’ouvre comme un livre, qui est à découvrir, présentant un graphisme simple, moderne et coloré, très plaisant et festif, avec des personnages, des sapins et des cadeaux, ainsi l’ambiance familiale et chaleureuse, ainsi que le partage, se font ressentir. Quelques bouchées à croquer et à retrouver dans le calendrier de l’Avent se présentent aussi sur la façade du calendrier. Vingt-quatre gourmandises sont donc à déguster, jusqu’à Noël. A l’intérieur, le graphisme reste le même, un peu plus épuré, avec moins de personnages, mais toujours les dunes enneigées, les sapins et les cadeaux, l’essence même des fêtes.

C’est avec un Crousti Neige que débute la dégustation, une croustille de céréales enrobées de chocolat au lait et de chocolat blanc arôme café. Croquant et savoureux, cette première bouchée chocolatée annonce bien des merveilles gustatives par la suite.

Derrière la deuxième fenêtre est à retrouver un petit cookie nougatine, un mini cookie aux pépites de chocolat et à la nougatine. Un biscuit craquant et fondant à la fois, parfait pour terminer un repas en douceur.

Ainsi de suite, au fil des vingt-quatre jours avant Noël, un assortiment de produits chocolatés et de biscuits sont à découvrir et à déguster. Il y a en plus des Crousti Neige et Minis cookies, des chocolats au lait fourrés au praliné et au sucre pétillant, des guimauves enrobées de chocolat au lait, des carrés de chocolat au lait au sucre pétillant, des galettes pur beurre, des amandes enrobées de chocolat noir et des croustilles de céréales enrobées de chocolat au lait et de chocolat noir.

La dernière case, un peu plus grande, offre une gourmandise de taille, ou peut-être deux…

La chocolaterie Monbana propose aussi différents coffrets et autres chocolats et bouchées savoureuses, pour ces collections de fêtes, avec le coffret Les merveilleuses gourmandises, qui rappelle un livre de contes et renfermant des Praliz’, des Crouti Neige et des Crousti Ghana. De petits coffrets sont à offrir et partager, comme le Crousti-Snack, en édition limitée, ou encore les Mini-sujets de Noël. Des tablettes sont à déguster, carrées ou rectangulaires, au chocolat noir ou au lait, fruitées, caramélisées, croquantes ou fondantes. Enfin, le coffret duo de petits croc’ présente des bouchées au chocolat noir, céréales croustillantes, éclats de noix de pécan caramélisées et au chocolat au lait, céréales croustillantes, éclats de noisettes torréfiées et Gianduja.

La chocolaterie Monbana s’invite au cœur des fêtes avec des collections festives, féériques, merveilleuses, élégantes et savoureuses, à travers différents coffrets et produits, à partager, à offrir et à savourer, en commençant par le calendrier de l’Avent pour patienter jusqu’à Noël !

La chocolaterie Monbana et les collections gourmandes et festives sont à retrouver par là…