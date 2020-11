Les contes des cœurs perdus – Le silence est d’ombre

Le silence est d’ombre est un nouvel album de Loïc Clément et Sanoe, paru aux éditions Delcourt, en octobre 2020. Une jolie bande dessinée, pleine de poésie et de douceur, sur l’entre-deux mondes, celui des morts, appelé le Monde sombre.

En Afrique, dans un orphelinat, des enfants sont appelés, pour passer à table. Une assiette, à manger par terre. Dans la salle, des enfants souris et mangent, mais sur un tapis, un jeune garçon reste seul, au visage triste. Dans la classe, c’est pareil, ce même garçon écoute la leçon, mais il est toujours seul… Par la fenêtre, il regarde un corbeau qui semble l’observer également. Un peu plus tard, le jeune garçon doit brosser les sols, des différentes salles, mais aussi des toilettes. Pour le dîner, il n’a une petite assiette de soupe, qui ne lui semble guère appétissante. Enfin, le soir, il se couche dans son lit, dans un grand dortoir. Il a des difficultés à s’endormir, il reste les yeux ouverts, avec sa triste mine. Il finit par s’endormir. Dans la nuit, les cuisines prennent feu et c’est bientôt tout l’établissement qui part dans les flammes. Un garçon restera dans le bâtiment en feu, Amun…

Après la vie, il y a la mort, mais avant une nouvelle vie il existe le Monde sombre, un entre-deux, dans lequel Amun se retrouve. Il habite ce monde qui est lié au nôtre, conservant son apparence, mais avec une coquille vide. Il est une ombre, un fantôme qui observe le monde des vivants… Amun a beaucoup souffert durant sa courte existence, alors dans ce nouveau monde, il se sent en sécurité, il ne veut plus le quitter. Il va y faire la connaissance de Yaël, un jeune garçon avec qui il va s’amuser, découvrir le monde, à travers des aventures incroyables. Le début d’une belle amitié, qui va transformer le petit Amun, qui va vivre des expériences uniques, qui bouleverseront sa vision des choses. La bande dessinée est pleine de poésie et de douceur, malgré le thème de la mort qui est abordé ici. La lecture est simple, la narration courte, offrant un récit très agréable à lire et rapide, accompagné d’un dessin somptueux, qui suffit parfois. Les illustrations sont somptueuses, avec un trait fluide, expressif et vif, offrant un bel univers à découvrir.

Le silence est d’ombre est un bel album de la collection Les contes des cœurs perdus, de Loïc Clément, paru aux éditions Delcourt, qui propose ici de suivre Amun, un fantôme, qui vit dans le Monde sombre, coexistant avec celui des vivants, qui va découvrir le monde autrement grâce à Yaël…