La grande aventure de E. Trukhan aux Éditions Marcel et Joachim

Récemment parut aux Éditions Marcel et Joachim, « La grande aventure » de Ekaterina Trukhan rejoint le rayon des livres illustrés pour nos bambins. Une douce histoire d’amitié racontée au travers des aventures de 3 copains qui partent à la recherche d’un trésor caché. Mais alors, que vont-ils découvrir ?

Nous allons faire la connaissance de 3 amis aux bouilles attachantes : Oscar, Bonnie et Émile. Une souris, un chat et un chien, des aventuriers au cœur tendre. Ils décident de partir en vacances à bord de leur mini-van. Équipés d’un canoë, ils se rendent au bord de la mer dans l’espoir de pouvoir se baigner. Une fois arrivés sur leur campement, ils décident de faire du canoë et… Découvrent une bouteille à la mer ! À l’intérieur, une carte qui les guide jusqu’à une île, avec la présence d’un phare qui les intrigue beaucoup. Persuadés que le phare cache un trésor, ils décident de suivre la carte à la lettre, jusqu’à ce qu’ils se retrouvent nez à nez avec un hérisson. Les 3 amis se lient d’amitié avec Martin et deviennent inséparables.

Mon avis sur “La grande aventure”

L’histoire est touchante, car on apprend que le hérisson se sent terriblement seul la nuit dans son phare. Et qu’il a eu l’idée de cette bouteille à la mer pour avoir une chance d’attirer des gens jusqu’à lui. Il a eu la chance de trouver ces 3 héros qui ont été touchés par l’approche de Martin. Et pour mettre en valeur cette adorable histoire, les illustrations d’Ekaterina Trukhan sont plutôt originales. Il plane un univers pop rétro, assez inattendu et qui pourtant rend l’histoire d’autant plus attachante. Les couleurs sont vives, imprimées en couleurs Pantone. Le titre du livre possède quelques lettres argentées que l’on peut sentir au toucher.

« La grande aventure » fait partie de ces livres qu’il est bon de posséder dans sa bibliothèque. Il va aider les parents à transmettre de vraies valeurs à leurs enfants, telles que l’amitié dont il est question ici. Succès garanti auprès des plus-petits !

