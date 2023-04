Petit chien où es-tu ? – Petit ours où es-tu ?

Publiés aux Éditions Gallimard Jeunesse, les deux livres d’éveil « Petit chien où es-tu ? » et « Petit ours où es-tu ? » rejoignent la collection « Les petites frimousses ». Les tout-petits vont s’amuser à observer chaque animal tout en se regardant dans le miroir. Succès garanti !

Quelle joie de retrouver Ekaterina Trukhan que nous avions eu le plaisir de découvrir dans « La grande aventure ». D’ailleurs, n’hésitez pas à consulter notre avis ICI. Avec ces deux nouveaux livres carton, l’auteure invite les enfants à faire la connaissance de joyeux animaux autour d’une comptine amusante : « Où es-tu (..), Je suis là, Je suis là, Et toi où es-tu ? ». Ils vont beaucoup s’amuser à ouvrir et à refermer les rabats intégrés à la narration. Et grâce aux cinq miroirs présents dans le livre, ils pourront observer leur reflet en mode « coucou, caché ! ».

« Petit chien où es-tu ? » et « Petit ours où es-tu ? »

Les deux livres fonctionnent exactement de la même façon. Les enfants vont faire la connaissance de 4 animaux aux bouilles adorables : un hamster, un oiseau, un chat et un chien pour « Petit chien où es-tu ? » ; une grenouille, un cerf, un lapin et un petit ours. Ils sont rythmés à l’identique, avec la présentation d’un animal par double page à découvrir, notamment à l’aide de rabats à soulever qui cachent un miroir. L’enfant pourra observer et s’amuser encore et encore. Et à la fin de chaque album, un rabat-surprise réunit tous les animaux observés. Enfin, il y a aussi un vrai jeu de couleurs que les tout-petits pourront apprendre avec l’aide de leurs parents. Soit, deux livres d’éveil hyper sympa que les plus petits vont adorer.

Ces deux petits livres d’éveil n’auront aucun mal à attirer l’œil des petits tant l’univers est enfantin. De plus, la lecture participative grâce aux rabats promet de longs moments d’observation et d’amusement.