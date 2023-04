Un jardin extraordinaire – Une initiation aux bienfaits du jardinage

« Un jardin extraordinaire » est un livre incroyable à découvrir aux Éditions Motus. Tendrement raconté par Isabelle Rimasson et illustré avec passion par Simon Hureau, les enfants vont être émerveillés par la vie à la campagne. Ils vont en prendre plein les yeux !

« Un jardin extraordinaire » est un album fou d’authenticité. Nous avons été bluffé par le talent de ce duo d’auteurs qui réussit à nous embarquer au cœur d’une nature authentique, bien loin de l’agitation de la ville. Tout est beau, si beau que l’on en prend plein les yeux. Il raconte l’histoire de Nino qui va passer des vacances à la campagne chez sa mamie pour la première fois. Elle le prévient de suite, ici pas de consoles ou de téléphone, il y a des choses bien plus intéressantes à faire. Nino, d’abord réticent, se laisse porter aussitôt face à tant de merveilles.

Notre avis sur l’album « Un jardin extraordinaire »

Les illustrations aux couleurs douces sont réalistes. Les enfants auront l’impression de se retrouver dans la vraie vie, puisque Nino va passer ses vacances chez sa Mamie, chose qu’ils font eux-mêmes régulièrement. Ceux qui ne connaîtraient pas encore la vie à la campagne vont volontiers se laisser porter par ses bienfaits. Ils vont apprendre le plaisir du jardinage, grâce à cette mamie passionnée, motivée à transmettre sa passion à son petit-fils.

Tout apprendre sur le jardinage, c’est possible !

Isabelle Rimasson va transmettre une pluie d’informations sur le jardinage. En refermant le livre, les enfants seront incollables ou presque tant la narration est riche, détaillée, passionnante. Ils auront d’ailleurs l’impression de faire partie intégrante de la narration. Ils seront animés par l’envie de rejoindre Nino et de participer aux nombreuses activités. Et cela représente de longues heures d’investissement de prendre soin d’un jardin, de l’observer chaque jour, de le chérir.

Nino va enfiler sa tenue de jardinier hors pairs et se laisser guider par les conseils avisés de sa mamie. Dans un premier temps, il faudra qu’il s’équipe de bons outils. Viendra ensuite la semence des graines pour faire pousser fruits et légumes. Mamie lui apprendra de vraies techniques pour s’assurer que le jardin s’épanouisse. Elle lui fera découvrir les insectes, lui expliquera qu’ils ne nous veulent pas du mal. Sa passion pour les herbes aromatiques, avec pour chacune d’entre elles, de belles illustrations permettant de bien les reconnaître. Nino va également se laisser guider par la découverte de jolies fleurs. Et après une bonne journée de jardinage, il profitera d’un repas convivial entouré de mamie et de ses amis.

« Un jardin extraordinaire » est une parenthèse visuelle, douce et paisible, un livre à mettre entre les mains des enfants curieux de découvrir la vie à la compagne. Ils n’en rateront pas une miette !