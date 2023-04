Partagez





Frontier, la nouvelle dinguerie SF de Singelin ! Une épopée spatiale en one shot où s’entremêlent trois destins pour un récit futuriste dénonciateur et méditatif sur l’évolution technologique, écologique de l’humanité.

Le futur… L’homme a dépassé les frontières de l’univers, et les capacités terriennes ! À la recherche de ressources et de solutions pour vivre, les premiers colons sont partis il y a des années sur des bases spatiales. Et les grosses sociétés ont émergé pour s’approprier l’espace, petit à petit.

Ji-Soo , une ingénieure réputée, travaille sur la navette Indy lorsqu’elle se fait évincer du projet. Elle est envoyée très loin pour ne plus « déranger » ses nouveaux supérieurs, et son destin va être bousculé par des rencontres successives et inattendues.

À paraître le 12 avril 23 aux Éditions Label 619/ Rue de Sèvres, dans une édition magnifique et un format majestueux ! (+12)

Le décor :

Préparation de la navette Indy au centre discovery

Depuis plus de 7 ans, la société Discovery travaille sur la sonde « Indy », amenée à étudier l’histoire de l’espace et ses origines. Ji-Soo Park, une vieille de la vieille dans le milieu de l’archéologie spatiale, en dirige les travaux.

Manquant de ressources financières, ces archéologues galactiques acceptent d’être rachetés par une grosse boite nommée : Energy solution. Dont les objectifs sont plus que différents que la foi du projet initial. Le projet est détourné vers l’exploitation de toutes les ressources de l’univers !

À leur arrivée, Ji-soo, créatrice de la sonde Indy, se retrouve à bosser pour des raisons qu’elle ne souhaitait pas au départ. Mais son avis importe peu. Sauver les finances est la priorité.

Six ans plus tard…

Après avoir été expulsée du projet, on la retrouve sur Atacama, dans une exploitation de mine de lithium. Toujours coincée par un contrat d’Energy solution, et toujours en rébellion contre le système, elle se fait une nouvelle fois « mettre à l’amende ». On l’envoie dans l’espace, sur un croiseur destiné à l’exploitation d’astéroïdes, un peu comme une « mise au placard », pour faire un travail pas très en adéquation avec son CV !

C’est sur le croiseur d’exploitation Rock Breaker, hébergeant également des laboratoires pharmaceutiques, qu’elle va rencontrer un « artefact » des plus trognon, signant le début d’une fuite vers d’autres cieux !!!

Le point sur la BD :

Une « petite » virée interstellaire pour réfléchir sur des thèmes de préservation des ressources, de pollution de l’espace. D’évolution et de bio-éthique, grâce à trois protagonistes aux personnalités opposées : une mercenaire en pleine reconversion professionnelle. Une ingénieure qui s’est gentiment faite raccompagnée… Au placard. Et un natif de l’espace qui n’a jamais mis les pieds sur le sol ferme. Guillaume Singelin raconte ces trois destins dans les différents premiers chapitres. Il met en place la situation géospatiale de son univers foisonnant, où l’homme a usé la Terre mère, et a déjà bien empiété sur le vaste espace sidéral ! Il met en scène ses personnages dont les vies sont vouées à s’entrechoquer lors d’événements bien précis.

Le lecteur suit leurs existences avec beaucoup d’affection et de rage, pour prendre part à des causes bien plus universelles.

On reconnaît sa patte graphique entre mille, avec ses représentations atypiques. Nerveuses, très expressives, qu’on adore du tout premier The Grocery à ce Frontier aux Éditions Label 619 / Rue de Sèvres.

La conclusion :

Singelin, c’est mon chouchou depuis des années. La SF, mon péché mignon. Alors quand j’entends qu’une combinaison des deux nous arrive, autant vous dire que je suis direct aux premières loges !!! Et que c’est un grand OUIIIIII !

Bien évidemment, que c’est un coup de cœur total. Guillaume a ce « SHEBAM! POW! BLOP! WIZZ! » qui donne à son scénario beaucoup de réalisme, d’humilité, de simplicité. Un peu de violence aussi. Frontier vous bouleverse d’humanité, d’avant-garde, en vous prenant directement par les sentiments. Le lecteur finit entre nostalgie et méditation ! Ça va trop vite malgré le pavé, et on attend avec impatience, notre prochaine dose de « Singelinine » !!

Sautez le pas, allez à la rencontre de cette nouvelle œuvre Frontier, aux Éditions Label 619/Rue de Sèvres, et devenez accros !!!!