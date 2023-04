Read in English – Deux nouveaux titres à découvrir

La collection Read in English, des éditions Larousse, se complète avec deux nouveaux titres, Huckleberry Finn et White Fang, parus en février 2023. Deux romans, des classiques en VO adaptés et destinés aux élèves dès le 3ème cycle, à partir de la 6ème.

Les deux ouvrages débutent avec une présentation des personnages de l’histoire à découvrir. Afin de bien comprendre l’histoire, un coup de pouce est donné et cela en français. Un petit paragraphe remet l’histoire dans son contexte. Un coup de pouce très plaisant, pour situer les personnages, le lieu, l’époque… Ensuite, l’histoire est à lire, en anglais. Le texte est clair, avec des mots en gras. Des illustrations accompagnent également l’histoire, tout comme des bulles à lire, pour dynamiser la lecture et découverte. Un lexique vient conclure les ouvrages, pour les mots plus difficiles et leur phonétique.

Les deux histoires classiques en VO sont adaptées et destinées aux élèves, dès la sixième, et réalisées avec le concours d’un enseignant. Les ouvrages bien détaillés, pour les jeunes lecteurs, proposent d’apprendre à lire en anglais et à se plonger dans de belles histoires. En effet, il y a la présentation des personnages, un coup de pouce en français pour démarrer la lecture. Ensuite, l’histoire rédigée en anglais, avec un lexique, pour les mots plus difficiles, permet une meilleure compréhension et un bon accompagnement. Pour aller plus loin, une version audio peut être téléchargée, afin de travailler, aussi, la prononciation. La collection se complète, pour accompagner les élèves, qui ont envie de lire en anglais. Ils vont ainsi redécouvrir les plus grands classiques de la littérature.

Huckleberry Finn et White Fang sont deux nouveaux titres de la collection Read in English, des éditions Larousse. Des romans classiques, adaptés aux élèves à partir de la 6ème. Ils sont à lire en anglais, pour s’entraîner, apprendre, comprendre, enrichir son vocabulaire…

Lien Amazon