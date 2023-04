Adam et le loup blanc est un roman de Dany Jeury et Pauline Berdal, paru aux éditions Gulf Stream, en février 2023. Un roman jeunesse dans lequel les jeunes lecteurs, vont retrouver Max, Charlotte et Adam, pour une nouvelle aventure, empreinte de fantastique.

Un mercredi de novembre, particulièrement glacial, Max et Adam n’ont pas envie de sortir en récréation. Les feuilles mortes, dans la cour de l’école, dansent en rondes endiablées. Le froid arrive même à s’engouffrer dans la classe, lorsque la maîtresse ouvre la porte. Madame Olivier annonce à ses élèves qu’il faut obligatoirement mettre les manteaux, bonnets et gants, car le mistral est terrible ! Malgré le temps glacial, cela n’empêche pas certains enfants à sortir en hurlant, pour jouer au ballon. Max et Adam préfèrent s’éloigner dans un coin opposé, pour continuer leur conversation sur une série animée. Alors qu’Adam raconte tout à son copain, il s’aperçoit que ce dernier n’est plus vraiment attentif, depuis que l’autre classe de CM2 vient de sortir.

Une nouvelle aventure, pour les trois amis, est à découvrir et lire, invitant, cette fois-ci, à découvrir le Gévaudan et sa bête… C’est Adam qui est le héros de cette nouvelle histoire, qui va découvrir, à son tour, son animal totem. Alors qu’ils visitent le parc des Loups, avec ses amis, le jeune garçon se révèle. Un récit teinté de fantastique est donc à découvrir, pour les jeunes lecteurs, qui vont vivre une belle aventure avec les trois amis. Un voyage dans le temps et dans le monde des esprits, plutôt bien rythmé et plaisant, avec ce qu’il faut de rebondissements, de mystères et de suspense. La légende et le récit s’entremêlent très bien, immergeant les enfants dans une aventure palpitante et fabuleuse. Quelques illustrations, en couleurs, accompagnent parfaitement le récit.

Adam et le loup blanc est un nouveau titre des aventures de Max, Charlotte et Adam, paru aux éditions Gulf Stream. Un roman jeunesse fantastique dans lequel Adam va découvrir son animal totem, le loup blanc, lors d’une visite du parc des Loups, dans le Gévaudan.

