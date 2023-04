Êtes-vous sûr d’avoir une bonne plume ? – Ed. Larousse

Êtes-vous sûr d’avoir une bonne plume ? est un petit cahier souple, des éditions Larousse, paru fin février 2023. Un ouvrage qui propose de vérifier sa rédaction, de se tester. Pour cela, il y a 250 exercices aussi ardus que charmants, drôles et pertinents.

Le cahier souple débute avec un avant-propos. Il explique qu’il faut écrire comme on parle, à condition, bien sûr, de bien parler ! Aussi, il faut savoir déjouer tous les pièges du français. Il existe un bon usage, un français dit « correct », trop souvent malmené, aujourd’hui dans la langue courante. Il ne faut donc pas dire « un salaire conséquent », mais plutôt « un salaire important ou substantiel », ou encore « je viendrai en vélo » mais « à vélo ». De l’oral à l’écrit, le parcours semble semé d’embûches. Il faut faire attention à tout ce qui se dit à l’oral. Mais aussi faire attention à tout ce que l’on peut entendre à la radio, ou télévision, et lire dans la presse… Il y a partout, un bon nombre d’erreurs commises à l’oral, qui s’inscrivent dans les mémoires et se répercutent dans nos écrits.

Aussi, le cahier souple propose, au travers de 250 exercices, de travailler ces embûches, sens, fautes, formulations, répétitions, erreurs… Les exercices se suivent dans cet ouvrage. Ils invitent à trouver des bonnes réponses, déceler la bonne préposition, relier les noms au bon adjectif, dégoter le bon accord… Les exercices sont nombreux et assez variés, pour travailler l’écrit et le parler français. Avec ces entrainements, drôles et pertinents, le cahier souple propose d’apprendre à déjouer tous les pièges de l’écrit. Les contresens, le barbarisme, le solécisme et le pléonasme sont les ennemis à combattre, pour être sûr d’avoir une bonne plume. Les solutions sont à retrouver à la fin de l’ouvrage, avec maintes explications. Quelques illustrations, comme des gravures, accompagnent parfaitement les exercices.

