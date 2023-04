Armelle et Mirko – L’étincelle

L’étincelle est le premier tome de la nouvelle série jeunesse Armelle et Mirko, des éditions Delcourt. Une bande dessinée, de Loïc Clément, Anne Montel et Julien Arnal, parue en mars 2023, qui conte, avec sensibilité, l’amitié naissante d’une tortue solitaire et peureuse et d’une luciole bienveillante.

L’encre ténébreuse de la nuit a avalé le ciel et les heures sombres commencent… Cela, au plus grand désespoir d’une tortue, l’une des nombreuses habitantes de la forêt. Elle prépare un feu, pour passer la nuit. L’achluophobie n’est pas seulement un mot bizarre et difficile à prononcer, elle désigne une peur panique, pathologique. Ici, pour la petite tortue, la peur est celle du noir, de se retrouver privé de lumière. Armelle souffre donc d’une peur panique du noir. Un mal épouvantable dont la torture peureuse et peu heureuse doit se confronter chaque nuit ! Un dur combat, pour lequel elle doit rester éveillée et ne surtout pas laisser vagabonder son imagination. Malheureusement, ça finit toujours pareil, avec une infinité de nœuds agitant ses entrailles en permanence.

Les journées de la petite tortue ne sont guère plus joyeuses. Elles se suivent et se ressemblent. Armelle est solitaire, désespérée et effrayée lorsque vient la nuit. La vie semble une torture pour la jolie tortue. Jusqu’au jour où elle va rencontrer Mirko, un insecte comme elle n’en avait jamais vu ! Le récit est plein de tendresse, abordant les sujets de la peur, du noir, de la solitude, mais aussi de l’amitié, de l’entraide… La bande dessinée est bien posée, présentant le personnage principal, dans une première grande partie. L’ambiance effrayante et la solitude sont donc bien retranscrites, dans un premier temps, avant de découvrir la rencontre, l’amitié naissante et l’entraide. C’est touchant, émouvant, plein de tendresse et d’espoir. Le dessin est beau, maitrisé, plutôt rond, élégant et aux couleurs subtiles et fabuleuses.

