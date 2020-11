Les aventures d’Alduin et Léna – Le château nocturne

Les aventures d’Alduin et Léna se poursuivent avec ce troisième tome, Le château nocturne, paru aux éditions Nathan, en septembre 2020. Un roman, pour les jeunes lecteurs, dès 9 ans, d’Estelle Faye et Nancy Pena, qui propose une aventure fantastique.

Il existe un château, par-delà la Forêt sortilège, et par-delà la plaine et le fleuve, un château enchanté au centre d’un grand lac noir. Le château règne autour d’une nuit éternelle. Selon la légende, là-bas, chacun peut retrouver ce qu’il cherche et ce qu’il croyait perdu. Le Château nocturne est le lieu où Sigmund pourra retrouver la mémoire et Alduin sa forme humaine. Les trois amis savent désormais dans quelle direction générale chercher le Château nocturne, mais malheureusement pas par où exactement. Aussi, ils espèrent en savoir et en apprendre plus, en chemin. Voilà déjà plusieurs semaines qu’ils ont quitté la Forêt sortilège, et ils ont trouvé un bateau pour traverser le fleuve…

Un long voyage débute pour les trois amis, qui vont vivre aussi de nouvelles aventures. En effet, le récit est rythmé par différents rebondissements, entre rencontres avec des fantômes, enlèvements, mission de sauvetage… Le roman est découpé en dix chapitres, permettant une lecture plus aisée pour les jeunes lecteurs, avec même un petit rappel, résumé des tomes précédents. L’univers médiéval est à retrouver, avec cet esprit fantastique, qui initie gentiment les enfants à ce genre fantasy. La magie, les malédictions, les métamorphoses, les sortilèges, les fantômes, et autres personnages s’entremêlent parfaitement dans ce roman, plein d’aventures et de rebondissements, mais aussi d’actions, de suspens et de belles rencontres, d’amitié. Le texte est toujours accompagné de superbes illustrations, en noir et blanc et rouge-orangé.

Le château nocturne est le troisième tome de la série Les aventures d’Alduin et Léna, paru aux éditions Nathan, offrant un roman fantastique à découvrir, une nouvelle aventure pour les trois amis courageux, et attachants.