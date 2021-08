La collection Coucou s’agrandit avec Ours et Pomme

La collection Coucou des éditions Gründ s’agrandit avec les deux titres Ours et Pomme, paru en mai 2021. Deux livres tout en carton, d’Ingela P. Arrhenius, pour les tout-jeunes lecteurs, avec des tirettes, des volets à manipuler et un miroir pour rigoler.

Dès la couverture, une tirette permet de faire bouger les yeux de l’ours. L’univers de l’animal est à découvrir, les enfants sont donc invités à retrouver la forêt et ses animaux, en commençant par les écureuils qui savent très bien se cacher derrière les arbres ! Avec la tirette, un écureuil disparaît et un autre apparaît de l’autre côté du tronc…

Là aussi, dès la couverture une tirette permet de faire apparaitre un drôle d’asticot dans la pomme. Ainsi de suite, à chaque page, de drôles de personnages, animaux et choses vont apparaitre devant les tout-petits étonnés, curieux et souriants. A la première page, c’est un bébé que l’on salue dans son landau…

Les deux livres tout en carton ont des pages épaisses et solides, adaptées aux petites mains. Des tirettes et volets invitent à manipuler le livre pour faire apparaitre de drôles de choses cachées ! La motricité fine va être travaillée, tout en amusant les jeunes lecteurs qui vont découvrir des scènes adorables et colorées. Le livre est également comme un imagier, permettant d’enrichir le vocabulaire des enfants, avec, à chaque page, un nouvel élément à découvrir, un animal, une chose, un personnage… Le texte est donc très simple avec la répétition du mot « Coucou », que les plus petits adorent entendre, pour s’amuser. La chute est drôle, invitant l’enfant à faire partie du livre. L’univers graphique est simple, épuré et très coloré, sans fioritures, mais avec rondeurs et expressions.

Coucou Ours et Coucou Pomme sont deux nouveaux titres de la collection Coucou, des éditions Gründ, qui propose des livres animés solides et cartonnés, avec des tirettes et volets à manipuler, pour la motricité fine et la surprise, mais aussi quelques mots de vocabulaire, pour le langage.