Comment prendre soin de la peau de bébé

La peau d’un bébé est bien plus fragile et délicate que celle d’un adulte. Elle est donc vulnérable aux agressions extérieures comme les conditions climatiques, la pollution, la poussière et les frottements de la couche. Par conséquent, le choix des couches de bébé est primordial, tout comme les produits de soin que vous utilisez sur sa peau. Dans cet article, nous vous faisons part de conseils simples et utiles pour bien vous occuper de la peau de votre bébé.

Choisissez des couches écoresponsables pour votre bébé

Dès la naissance et jusqu’à environ trois ans, un bébé porte constamment des couches (sur 900 jours en moyenne). Sa peau est donc directement en contact avec les produits chimiques que certaines couches peuvent contenir et peut donc réagir en cas d’agression. Pour pallier ce problème, la meilleure solution est de choisir des couches écoresponsables pour votre bébé. Il s’agit de solutions écoresponsables qui s’adressent aux parents désireux de prendre soin de la peau de leur bout de chou, tout en protégeant l’environnement. Ces couches sont fabriquées avec des matières naturelles et renouvelables comme l’amidon de maïs et la canne à sucre, ainsi que des fibres synthétiques testées dermatologiquement.

La cellulose de bois utilisée pour les couches écoresponsables est issue de forêts labellisées FSC et est blanchie à l’oxygène. Vous ne retrouverez donc aucune substance nocive ou dangereuse pour votre bébé dans la composition de ces couches. Elles sont ainsi dépourvues de lotions, de parfums, d’allergènes, de pesticides, d’alcools et de colorants. Rappelons que la plupart de ces composants chimiques sont à l’origine d’affections plus ou moins graves de la peau : éruptions cutanées, inflammations, cancers…

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, leur absence n’enlève rien à l’efficacité des couches écoresponsables, car elles sont résistantes, confortables, douces et hypoallergéniques, en plus d’être ultra absorbantes.

Le mode de production des couches écoresponsables respecte bien entendu l’environnement. En effet, les fabricants s’efforcent d’exploiter des circuits aussi durables que possible pour réduire au maximum l’impact environnemental de la production. Certains d’entre eux utilisent même une électricité 100 % verte sur leurs sites de production. Notez toutefois que les couches écoresponsables ne sont pas biodégradables à 100 %, car cela n’est pas techniquement possible. Elles sont plutôt composées d’une grande proportion de matières naturelles et biodégradables.

Le manque de couche est l’une des difficultés auxquelles les parents doivent faire face régulièrement. Cela peut devenir très stressant lorsque l’on a un emploi du temps très chargé. Pour éviter ces situations de stress, vous pouvez faire comme de nombreux parents qui ont opté pour la solution qui sauve : les couches par abonnement. En effet, avec un abonnement pour recevoir les couches, vous n’avez plus à vous soucier de commander les couches pour votre bébé selon un planning spécifique. Il peut en effet arriver que la commande nous sorte de l’esprit, il est alors compliqué de se retrouver sans aucune couche pour son bébé. Le ravitaillement en urgence au supermarché n’est pas la solution idéale lorsqu’on ne souhaite pas opter pour des couches classiques aux composants pouvant être nocifs pour la santé de bébé. Il est par ailleurs parfois difficile de se rendre au supermarché quand on s’aperçoit d’une pénurie de couches dans le foyer en pleine nuit !

Dans le cadre d’un abonnement de couches, les produits vous seront simplement livrés à domicile ou dans un point relais sur une base périodique. Cette solution offre de nombreux avantages très pratiques. Premièrement, c’est vous qui choisissez quand vous souhaitez recevoir vos couches : toutes les 3 semaines, 4 semaines ou 6 semaines. Cela dépend des besoins de votre bébé. Vous avez aussi la possibilité de choisir le mode de livraison qui vous convient le plus. La réception de couches par abonnement est également une solution particulièrement économique. Les prestataires qui proposent ce service offrent généralement des réductions à leurs clients afin que les couches ne leur reviennent pas plus chères qu’en magasin.

Effectuez soigneusement la toilette quotidienne de votre bébé

Pour prendre soin efficacement de la peau de bébé, il ne faut pas négliger l’étape primordiale qu’est la toilette quotidienne. Elle permet d’enlever les saletés qui se sont accumulées sur sa peau tout au long de la journée. Pour cela, il vous faut utiliser les bons produits.

Le nettoyage du visage

Le nettoyage du visage doit se faire avec douceur au niveau des zones sensibles, telles que les yeux et le nez. Si vous ne remarquez pas de saletés persistantes comme des restes de nourriture, utilisez simplement un coton doux imbibé d’eau tiède ou d’un sérum physiologique pour nettoyer son visage. S’il y a beaucoup de saletés, vous pouvez utiliser plutôt une eau nettoyante. Dans ce cas précis, une brumisation d’eau thermale est recommandée pour éliminer parfaitement les agents nettoyants susceptibles d’irriter la peau.

Le nettoyage des yeux nécessite que vous utilisiez une compresse de gaze pour chaque œil, imbibée au préalable de sérum physiologique. Passez la compresse délicatement de l’intérieur vers l’extérieur. Faites de même pour nettoyer le nez et les oreilles. Évitez surtout d’utiliser un coton-tige pour le nettoyage des oreilles de bébé. De plus, il n’est pas recommandé de nettoyer les oreilles d’un nouveau-né au-delà du pavillon et du conduit auditif. Ainsi, vous éviterez de provoquer la formation d’un bouchon de cérumen.

Le nettoyage du corps

Pour la toilette quotidienne du corps, veillez à choisir vos produits avec soin. Un simple lait de toilette appliqué avec du coton est suffisant. Généralement, ce genre de lait est composé de corps gras et d’agents hydratants, nourrissants et apaisants. Ils éliminent en douceur les impuretés présentes sur la peau de bébé et lui garantissent un confort optimal. Certaines formules de lait de toilette pour bébé ne nécessitent pas de rinçage après l’utilisation. Elles laissent plutôt un film protecteur qui isole l’épiderme des agressions extérieures, pour une protection durable.

Savoir s’occuper des fesses de bébé

Il faut accorder une attention toute particulière à la zone du siège qui est une zone particulièrement délicate. Au cours des premiers mois de votre bébé, vous devez le changer très régulièrement (entre 6 et 8 fois par jour). Si vous voyez des rougeurs apparaître, vous devez savoir que ce sont les signes de l’érythème fessier, une inflammation cutanée très courante. Son apparition est favorisée par l’humidité, les frottements répétés de la couche ou le contact avec les selles et les urines.

Pour prévenir cette affection, il faut utiliser des produits d’hygiène et de soin spécifiques, comme le liniment oléocalcaire. Ce produit est conçu à base d’eau d’hydroxyde de calcium (eau de chaux) et d’huile d’olive. Ainsi, sa formule originelle lui permet de neutraliser l’acidité des urines sans pour autant agresser la peau de l’enfant. De plus, il protège et assouplit l’épiderme du bébé, tout en prévenant les sensations d’inconfort. L’action protectrice et apaisante de certains liniments peut être renforcée par d’autres ingrédients comme la glycérine, la cire d’abeille, l’aloe vera, l’huile végétale d’amande douce ou de tournesol, l’eau florale… Une fois que vous avez appliqué le liniment sur les fesses du bébé avec du coton, vous devez appliquer une crème pour le change. Cette crème est destinée à apaiser les possibles rougeurs et irritations qui peuvent apparaître.

Il n’est pas recommandé d’utiliser du talc, car celui-ci favorise la macération et diffuse également des particules qui peuvent être nocives pour les voies respiratoires.

Les lingettes préimprégnées de produits nettoyants sont très pratiques et faciles à utiliser lorsque vous n’avez pas immédiatement accès à un point d’eau ou un espace dédié au changement de bébé. Veillez toutefois à réserver leur utilisation uniquement à des situations exceptionnelles, telles que les sorties et voyages, car elles peuvent être irritantes pour la peau de bébé.

Choisissez la bonne fréquence pour le bain de bébé

Le bain est un moment de détente que les bébés apprécient beaucoup, car il leur permet de retrouver un environnement familier, un environnement légèrement semblable à celui dans lequel ils ont vécu durant toute la grossesse. Cet instant privilégié est synonyme de partage, de complicité et d’éveil. Il n’est pas utile de donner un bain au bébé chaque jour durant les premiers mois. Vous pouvez simplement le faire deux à trois fois par semaine. Au début, le bain doit être court (pas plus de cinq minutes). Vous augmenterez la durée et la fréquence au fur et à mesure que l’enfant grandira.

Choisissez les produits nettoyants en fonction de la peau de votre bébé

Pour choisir le nettoyant à utiliser pour le bain de votre nouveau-né, basez-vous sur son type de peau. S’il s’agit d’une peau sèche, utilisez un pain surgras et une crème ou une huile lavante enrichie en agents nourrissants comme le beurre de karité ou les huiles végétales. Évitez dans la mesure du possible les savons trop détergents et ceux parfumés.

Si la peau du nouveau-né ne présente aucune problématique particulière, un savon liquide surgras, un gel lavant ou un syndet au pH neutre est recommandé. Il est possible d’ajouter quelques gouttes d’huile de bain dans l’eau de la baignoire avant d’y plonger l’enfant. Cela adoucit l’eau et évite qu’elle dessèche la peau de bébé.

Pour l’application du nettoyant, utilisez simplement vos mains plutôt qu’un gant. Ce dernier peut être rugueux, irriter l’épiderme et emprisonner les bactéries. Vous devez ensuite rincer soigneusement la peau avant de la tamponner doucement avec une serviette. Faites des plis afin d’absorber entièrement l’humidité et de réduire tout risque d’irritations.

Prenez soin de son cuir chevelu

Comment s’occuper des cheveux de bébé ? Vous pouvez les nettoyer au moment du bain, une à deux fois par semaine. À cet effet, utilisez un shampoing doux et adapté à la chevelure fragile des nouveau-nés. Le shampoing ne doit pas piquer les yeux et vous devez le faire mousser délicatement en massant le cuir chevelu.

Si votre bébé a des croûtes de lait, il vous faudra appliquer un soin spécifique et utiliser ensuite une brosse très douce ou un peigne pour éliminer les squames.

Hydratez la peau de bébé et prévenez les réactions cutanées

L’hydratation de la peau de bébé est capitale. Cela vous permet de la protéger contre les éléments extérieurs, tels que le vent, la poussière, la pollution et le froid. Mais ici aussi, il faut noter que tous les enfants n’ont pas les mêmes besoins. Certains ont une peau plus sensible que d’autres.

Si votre bébé a une peau sèche, optez pour les textures riches comme les baumes et les produits à base de cold-cream. Si la peau de bébé est normale, vous pouvez vous contenter d’une crème ou d’un lait hydratant. Mais pensez toujours à choisir des produits spécialement conçus pour répondre aux besoins des bébés. Le produit choisi doit être appliqué une à deux fois par jour sur la peau du visage et du corps, suivi d’un délicat massage. Faites attention à la zone située derrière les oreilles de bébé, car celle-ci est souvent sujette aux rougeurs et aux irritations.

Comment prendre soin d’une peau atopique ?

La dermatite atopique, encore appelée eczéma, touche plus d’un bébé sur dix. C’est à partir de 3 mois qu’elle apparaît généralement, mais certains nourrissons en souffrent dès leurs toutes premières semaines. C’est une pathologie qui peut être favorisée par un terrain atopique familial, une anomalie de la filaggrine et un système immunitaire très réactif.

Les caractéristiques de la dermatite atopique sont généralement la sécheresse cutanée (souvent intense) et d’autres lésions comme les rougeurs, les démangeaisons, les vésicules ou les croûtes. On note une alternance entre les périodes de poussées et les phases d’accalmie.

Vous pouvez avoir du mal à reconnaître les démangeaisons chez votre bébé. Mais des signes comme les troubles du sommeil peuvent en être révélateurs. Chez le bébé, l’eczéma est essentiellement présent sur le visage et plus précisément sur le front, les joues et le menton. Certains bébés peuvent présenter des lésions au niveau de la face externe des bras et des cuisses, ou plutôt présenter une atteinte diffuse sur la totalité de la surface corporelle.

On ne peut pas prévoir un âge pour la disparition de la dermatite atopique. Normalement, l’état de la peau de bébé s’améliore progressivement au fil du temps et l’eczéma finit par disparaître pendant l’enfance. Néanmoins, dans des cas très rares, il peut persister jusqu’à l’âge adulte. La peau atopique chez le bébé requiert des soins particuliers, surtout en termes d’hydratation. D’après les dermatologues, il faut utiliser des soins émollients une à deux fois chaque jour pour une prévention des poussées. Cela permet aussi de restaurer la fonction barrière de l’épiderme et de limiter, par la même occasion, la déshydratation et le dessèchement de la peau.

La protection de la peau d’un bébé passe par le recours à des couches de qualité et à des produits de soins adaptés à son type de peau.