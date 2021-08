Home exchange – Paradoxe temporel aux Éditions Paquet

Partagez





Georgie, professeure d’art​s​ plastiques, et son mari écrivain, décident de fuir leur quotidien pendant un an, et d’aller s’inspirer ailleurs. Tout commence avec un « Home Exchange » entre la France et l’Australie ! Le Queensland, une terre mystique où sentiment de liberté se mêle à une inspiration artistique retrouvée pour chacun d’eux … et puis, petit à petit, comme un parasite qui grandit, Georgia commence à ressentir une étrange présence …

Les mystères de l’Australie sont à vos pieds avec Home Exchange, un one shot disponible le 25 Août 21 aux Éditions Paquet.

Le décor :

Le bureau d’un éditeur … Deux personnes écoutent la « rétrospective » de la vie de Simon, un écrivain vedette et de sa femme Georgie. Une histoire d’amour qui commence sur les bancs de la fac, se développe et explose jusqu’à leur année sabbatique en Australie lors d’un échange de maisons !

Quelques mois plus tôt … Un avion dans le ciel … Simon et Georgie sont aux anges ! Les voilà à destination de l’Australie, se demandant ce qu’il aurait fait si cette Lana et ce Doug n’avaient pas voulu échanger leur maison ! Mais voilà, c’est fait. Georgie n’a qu’une hâte, c’est découvrir l’art aborigène et les cours de la grande Nancy Napurrula dans le Queensland. Déterminée et tellement heureuse, elle s’endort doucement au creux de l’épaule de Simon. Lui, reste éveillé, écrivant sa première feuille de voyage, laissant ses pensées divaguer en regardant celle qu’il aime.

Arrivé à Brisbane, il ne reste plus que le chemin jusqu’à la maison qu’on leur prête gracieusement. Une magnifique baraque en bois typique du Queensland, plongée au milieu d’un écrin de verdure. Un havre de paix, dont les deux tourtereaux avaient besoin pour revoir jaillir leurs inspirations artistiques …

Tandis qu’ils prennent leurs marques, après avoir été accueilli par le voisin d’en face à leur arrivée, Georgie commence à ressentir un étrange sentiment au fil des jours… Comme si quelqu’un les observait sans cesse …

Le point sur la BD :

Ce qui est étrange avec cette BD, aux Éditions Paquet, c’est qu’on ne pense pas du tout au tournant que va prendre le scénario !!! Home Exchange, c’est d’abord la décision d’un couple, de partir habiter ailleurs grâce à un échange de maison, certes. Mais, au fil des pages, Serge Perrotin nous envahit peu à peu, grâce à la narration d’un des personnages, par un sentiment nostalgique et déroutant.

L’histoire humaine de ce couple, leur amour et la réflexion sur le temps s’immiscent peu à peu, au milieu d’un étrange triangle amoureux. Le scénario se teinte, avec modération, d’un voile fantastique, juste assez pour attiser la curiosité du lecteur ! Mais je ne m’étalerais pas plus pour ne pas spoiler l’originalité du récit, magnifiquement représenté par les graphismes crayonnés de Christian Maucler.

Mysticisme, art aborigène, font partie intégrante du décor, pour une plongée dans ces paysages Australien, à la terre rouge .

La conclusion :

Home exchange aux Éditions Paquet, permet aux lecteurs de se plonger dans les croyances aborigènes, tout en proposant un récit particulièrement original. Les paradoxes histoire fantastique/graphisme à l’ambiance nostalgique, mysticisme/amour intemporel, donne au scénario un côté totalement atypique qui fait son petit effet lors de la lecture !! N’ayez donc aucun à priori lorsque vous verrez cette œuvre, car elle n’est pas du tout ce que vous pensez !!!! Bon voyage !