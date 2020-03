La Naissance en BD : Tome 1, de Lucile Gomez

Récemment, sur Twitter, le hastag #monpostpartum a permis à de nombreuses femmes d’éclairer la réalité de cette période. Le Tome 1 de « La Naissance en BD » de Lucile Gomez, publié chez Mama Éditions, met en lumière la grossesse. Du premier jour jusqu’à l’accouchement, l’illustratrice raconte comment se détacher des contraintes médicales pour se reconnecter avec la nature.

Résumé

Le premier livre sur la naissance naturelle en bandes dessinées pour mieux connaître sa force et accoucher en toute sérénité.

Cette BD est inutile : ce qu’elle explique, les femmes le savent déjà. Mais elles ne savent pas qu’elles le savent. Leur cerveau conscient, intelligent, leur néocortex surdéveloppé d’être humain, rempli de peurs depuis des siècles, les poussent à accepter une surmédicalisation de la naissance. Considérées comme le « sexe faible », elles ont fini par croire qu’accoucher était forcément douloureux, dangereux, violent… et qu’elles en étaient incapables sans médecins. Or, à force d’interventions extérieures, on finit par inhiber la partie du cerveau qui sait pourtant comment faire depuis des millénaires.

Ce livre explique la physiologie. Il raconte ce qui se passe lorsque les femmes accouchent sans peur et sans gestes parasites. Rendre aux femmes la connaissance intime du fonctionnement de leur corps, c’est leur rendre le pouvoir. Nous rendre notre pouvoir. Celui de se sentir fortes et compétentes pour donner la vie.

« En y réfléchissant, mon néocortex me dit que ce livre n’est peut-être pas si inutile que ça, finalement. »

À propos du livre

« La Naissance en BD » de Lucile Gomez est le premier tome d’un série de 3 romans graphiques sur les thèmes de la grossesse et la naissance. Au travers d’un bien joli crayonné, Lucile Gomez nous montre qu’il existe autre chose que le parcours classique et médicalisé de la grossesse.

Pourquoi subir les examens, les médicaments, l’inconfort, la pression des équipes soignantes qui sont souvent tout sauf à l’écoute ? Pourquoi ne pas plutôt écouter son corps et suivre la nature ? La femme donne la vie depuis le début de l’existence, les animaux depuis encore plus longtemps. Pourtant, la médecine et les techniques médicales qui accompagnent la grossesse sont finalement très récente en comparaison. Comment faisaient les femmes et les animaux depuis tout ce temps ? Ils suivaient la nature. Certes, c’était souvent plus risqué et ces risques n’étaient pas maitrisables. Mais pourquoi ne pas tout simplement allier les deux ? Permettre une grossesse et un accouchement plus respectueux de son corps et de la nature, tout en assurant ses arrières en prenant en compte les différents risques ?

Mon avis

J’ai beaucoup aimé toutes les propositions qui sont faites, les explications données et la manière dont c’est abordé. Rien n’est imposé, Lucile Gomez propose, donne des alternatives, en précisant encore et toujours que le choix revient uniquement à la femme. C’est un livre naturellement écrit à destination des femmes enceintes ou qui souhaitent l’être. Mais je conseille à tous les hommes de le lire aussi, on n’est jamais à l’abri d’apprendre quelque chose !

Mon seul regret est le manque d’une bibliographie empirique. Lucile Gomez ne cite quasiment pas ses sources, et aucun article empirique n’a trouvé place dans la petite bibliographie finale. C’est dommage, car personnellement, quand on m’explique des choses, j’aime qu’on s’appuie sur des faits scientifiquement prouvés.

En somme, « La Naissance en BD » est très agréable à lire, et n’hésite pas à détailler chaque sujet abordé. Un ouvrage à mettre entre toutes les mains !